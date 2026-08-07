‘दिल जीत लिया यार...’ Lock Upp 2 का ताज मिलते ही Shreya Kalra का बड़ा ऐलान, प्राइज मनी का बड़ा हिस्सा करेंगी दान

'लॉक अप 2' की विजेता श्रेया कालरा ने जीत के बाद बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी को दान करने का फैसला किया है.

Shreya Kalra का बड़ा ऐलान

ऑडियंस के बीच जबरदस्त चर्चा बटोरने वाले चर्चित रियलिटी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ का सीजन 2 अपने रोमांचक अंजाम तक पहुंच चुका है. इस धमाकेदार सीजन के ग्रैंड फिनाले में अपनी जबरदस्त गेम स्ट्रैटेजी और मजबूत हौसले के दम पर श्रेया कालरा ने बाजी मार ली है. श्रेया ने फिनाले की रेस में लोकप्रिय एक्ट्रेस शिवांगी जोशी को पीछे छोड़ते हुए न केवल प्रतिष्ठित विजेता का ताज अपने नाम किया, बल्कि अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम प्राइज मनी भी जीती. इस जीत के बाद से ही श्रेया लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और उनके फैंस उनकी इस सफलता का जश्न मना रहे हैं.

मुश्किल समय में साथ देने वालों को समर्पित की जीत

अपनी इस बड़ी जीत के ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रेया कालरा ने खुलकर मीडिया से बातचीत की और अपने दिल की बात रखी. उन्होंने अपनी यह जीत उन तमाम लोगों को समर्पित की, जो उनके सबसे बुरे और कठिन वक्त में चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे. बातचीत के दौरान उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल के साथ-साथ शो की अपनी साथी प्रतियोगियों शिल्पा शिंदे और माधुरी ग्रोवर का खास तौर पर आभार जताया और कहा कि इन लोगों का समर्थन उनके लिए बहुत मायने रखता था.

इमोशनल अंदाज में अपनी बात रखते हुए श्रेया ने शेयर किया कि यह जीत दरअसल उस मानसिक और इमोशनल चोट का करारा जवाब है, जिससे उन्हें पूरे शो के दौरान गुजरना पड़ा था. उन्होंने यह भी साफ किया कि यह ट्रॉफी उनके परिवार और चाहने वालों की मेहनत का नतीजा है, लेकिन जहां तक 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी का सवाल है, वह इसका बहुत ही समझदारी और व्यावहारिक उपयोग करने वाली हैं. श्रेया ने अपना योजना साझा करते हुए बताया कि वह इस इनामी राशि का एक हिस्सा एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे द्वारा समर्थित एक शेल्टर होम में दान करेंगी, जबकि बाकी के पैसों को अपने फ्यूचर के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करेंगी.

आकांक्षा के मामले पर पछतावा

अपनी इस जीत पर सवाल उठाने वाले या इसे लेकर निगेटिव टिप्पणियां करने वाले आलोचकों को भी श्रेया ने कड़ा और स्पष्ट जवाब दिया. उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह इस ट्रॉफी की पूरी तरह से हकदार हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की है. श्रेया ने बेबाक अंदाज में कहा, ‘मैंने इस शो को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपना 100 प्रतिशत दिया है. अब कोई मेरे बारे में क्या कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने आकांक्षा चमोला के साथ अपने संबंधों पर बात करते हुए माना कि शो के दौरान आकांक्षा से जुड़ी एक व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करना उनकी एक बड़ी भूल थी, जिसका उन्हें आज भी गहरा पछतावा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.