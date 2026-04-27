Anupama: श्रुति ने अनुपमा के खिलाफ खेला गंदा खेल, क्या फिर से बिखरेगा अनु का बना-बनाया घर?...

स्टार प्लस का ब्लॉकबस्टर शो 'अनुपमा' (Anupama) इस वक्त उस मोड़ पर खड़ा है, जहां हर समय एक नया दर्द दे रहा है. आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि अनुपमा जब सालों बाद अपने मायके की गलियों में पहुंचती है, तो उसका दिल बैठ जाता है. वह घर, जो कभी उसकी मां की ममता और भाई भावेश की हंसी से गूंजता था, अब पराया हो चुका है. आर्थिक तंगी के चलते भावेश को वह घर बेचना पड़ा, यह सच्चाई अनुपमा को अंदर तक तोड़ देती है. उसे आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी मां दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है. हालांकि, नए मकान मालिक की उदारता की वजह से उसे वहां रुकने की जगह तो मिल गई है, लेकिन घर की दीवारें उसे उसकी गरीबी और अकेलेपन का अहसास करा रही हैं.
ख्याति का किस बात का सता रहा डर?
'अनुपमा' (Anupama) कहानी के दूसरी ओर ख्याति एक गहरे सदमे में है. पराग के लापता होने और अचानक पावर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम होने से वह बुरी तरह घबरा गई है. इस नाजुक घड़ी में घर की बुजुर्ग मोटी बा अपनी कड़वाहट घोलने से बाज नहीं आ रही हैं. वे ख्याति की हर परेशानी के लिए मासूम राही को जिम्मेदार ठहरा रही हैं. मोटी बा का कहना है कि राही बिल्कुल अपनी मां अनुपमा की तरह चालबाज है, जो घर बर्बाद करने आई है.
श्रुति खेलेगी गंदा खेल
शो में सबसे बड़ा भूचाल तब आता है जब श्रुति की दोबारा एंट्री होती है. श्रुति अब वह पुरानी महिला नहीं रही, बल्कि उसके भीतर अनुपमा के लिए प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है. वह बिना किसी भूमिका के अनुपमा पर सीधा हमला बोलती है और आरोप लगाती है कि अनु की महानता के नाटक ने राही की जिंदगी नर्क बना दी है. श्रुति के ये शब्द अनुपमा के कलेजे को चीर देते हैं, क्योंकि वह पहले से ही राही का भरोसा जीतने के लिए संघर्ष कर रही है.
शाह हाउस में लालच का खेल
शाह हाउस में पारितोष (तौशू) अपनी पुरानी फितरत पर उतर आया है. उसकी नजरें किंजल की मेहनत की कमाई पर हैं, जिसे लेकर घर में भारी क्लेश शुरू हो गया है. इसी गहमागहमी के बीच बा (लीला) को यह आभास होता है कि उनकी अनु वापस आ गई है. और कुछ ही पलों में अनुपमा की शाह हाउस में एंट्री सस्पेंस को और बढ़ा देती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
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