Anupama: अनुपमा की पीठ में छुरा घोपेगी श्रुति, ख्याति के पागलपन और राही की नफरत से मचेगा हाहाकार?...

स्टार प्लस का सीरियल ‘अनुपमा’ इस समय एक ऐसे इमोशनल मोड़ पर खड़ा है, जहां प्यार की जगह नफरत ने ले ली है. जिस बेटी की खातिर अनुपमा ने दुनिया से लड़ाई लड़ी, वही राही आज अपनी मां के अस्तित्व को मिटाने पर तुली हुई है. आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा, जो रूह कंपा देने वाला होगा. अनुपमा के नए प्रोमो में दिखाया गया है कि राही का गुस्सा सातवें आसमान पर है. उसे लगता है कि अनुपमा ने एक बार फिर प्रेम के सपनों और उसकी खुशियों की बलि चढ़ा दी है. इसी गलतफहमी की आग में जलते हुए राही ने कैफे में तांडव मचाना शुरू कर दिया. उसने न केवल कैफे का बोर्ड तोड़ा, बल्कि अपनी मां अनुपमा के दिल के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए.
अनुपमा के नए प्रोमो ने मचाया हंगामा
अनुपमा (Anupama) सीरियल में आप देखेंगे कि राही के इस तोड़-फोड़ के दौरान एक दर्दनाक हादसा होता है. लकड़ी के नुकीले हिस्से और कांच के टुकड़ों की चपेट में आने से अनुपमा का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है. फर्श पर खून की धार बहने लगती है, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर दर्द से ज्यादा लाचारी के भाव हैं. वह बेजान पत्थर की तरह अपनी बेटी का रौद्र रूप देख रही है. उसकी यह खामोशी दर्शकों को झकझोर कर रख देगी.
श्रुति ने की विलेन बनकर वापसी
कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब श्रुति की दोबारा एंट्री होती है. अनुपमा को लगा था कि कोई उसे सहारा देगा, लेकिन श्रुति का मकसद कुछ और ही है. उसने जलती आग में घी डालने का काम किया है. श्रुति ने राही का हाथ थाम लिया है और खुलेआम अनुपमा को चुनौती दे दी है.
श्रुति का राही को यह कहना कि “मैं तुम्हारे साथ हूं,” यह अनुपमा को बर्बाद करने की एक सोची-समझी साजिश है. श्रुति जानती है कि अनुपमा को शारीरिक चोट से ज्यादा राही की नफरत तड़पाएगी. राही और श्रुति, अनुपमा को अपने ही घर में बेगाना बनाने की तैयारी कर चुकी है.
प्रेम का फ्यूचर और अनुपमा की परीक्षा
एक तरफ प्रेम के सपने चकनाचूर हो चुके हैं, दूसरी तरफ अनुपमा शारीरिक और मानसिक रूप से लहूलुहान और परेशान है. क्या अनुपमा इस दोहरी मार को सह पाएगी? क्या श्रुति की गंदी चालों से वह अपनी बेटी राही को बचा पाएगी? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ (Bollywoodlife) हिंदी.
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