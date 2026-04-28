ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Anupama: अनुपमा की पीठ में छुरा घोपेगी श्रुति, ख्याति के पागलपन और राही की नफरत से मचेगा हाहाकार?...

Anupama: अनुपमा की पीठ में छुरा घोपेगी श्रुति, ख्याति के पागलपन और राही की नफरत से मचेगा हाहाकार?

'अनुपमा' में राही की नफरत ने सारी हदें पार कर दी हैं. तोड़-फोड़ के दौरान अनुपमा गंभीर रूप से घायल हो गई है, वहीं दूसरी तरफ श्रुति ने राही को अपना मोहरा बनाकर अनुपमा के खिलाफ उसे भड़का दिया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 28, 2026 9:22 AM IST

Anupama: अनुपमा की पीठ में छुरा घोपेगी श्रुति, ख्याति के पागलपन और राही की नफरत से मचेगा हाहाकार?
राही को अनुपमा से होगी नफरत

स्टार प्लस का सीरियल ‘अनुपमा’ इस समय एक ऐसे इमोशनल मोड़ पर खड़ा है, जहां प्यार की जगह नफरत ने ले ली है. जिस बेटी की खातिर अनुपमा ने दुनिया से लड़ाई लड़ी, वही राही आज अपनी मां के अस्तित्व को मिटाने पर तुली हुई है. आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा, जो रूह कंपा देने वाला होगा. अनुपमा के नए प्रोमो में दिखाया गया है कि राही का गुस्सा सातवें आसमान पर है. उसे लगता है कि अनुपमा ने एक बार फिर प्रेम के सपनों और उसकी खुशियों की बलि चढ़ा दी है. इसी गलतफहमी की आग में जलते हुए राही ने कैफे में तांडव मचाना शुरू कर दिया. उसने न केवल कैफे का बोर्ड तोड़ा, बल्कि अपनी मां अनुपमा के दिल के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए.

अनुपमा के नए प्रोमो ने मचाया हंगामा

अनुपमा (Anupama) सीरियल में आप देखेंगे कि राही के इस तोड़-फोड़ के दौरान एक दर्दनाक हादसा होता है. लकड़ी के नुकीले हिस्से और कांच के टुकड़ों की चपेट में आने से अनुपमा का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है. फर्श पर खून की धार बहने लगती है, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर दर्द से ज्यादा लाचारी के भाव हैं. वह बेजान पत्थर की तरह अपनी बेटी का रौद्र रूप देख रही है. उसकी यह खामोशी दर्शकों को झकझोर कर रख देगी.

Also Read
Anupama: श्रुति ने अनुपमा के खिलाफ खेला गंदा खेल, क्या फिर से बिखरेगा अनु का बना-बनाया घर?

श्रुति ने की विलेन बनकर वापसी

कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब श्रुति की दोबारा एंट्री होती है. अनुपमा को लगा था कि कोई उसे सहारा देगा, लेकिन श्रुति का मकसद कुछ और ही है. उसने जलती आग में घी डालने का काम किया है. श्रुति ने राही का हाथ थाम लिया है और खुलेआम अनुपमा को चुनौती दे दी है.

श्रुति का राही को यह कहना कि “मैं तुम्हारे साथ हूं,” यह अनुपमा को बर्बाद करने की एक सोची-समझी साजिश है. श्रुति जानती है कि अनुपमा को शारीरिक चोट से ज्यादा राही की नफरत तड़पाएगी. राही और श्रुति, अनुपमा को अपने ही घर में बेगाना बनाने की तैयारी कर चुकी है.

Also Read
Anupama: 'थोड़ी बहुत नोंकझोंक...' असल जिंदगी में अपनी बहूरानी के खिलाफ रंजिश करती थी अनुपमा? सच जानकर लगेगा सदमा

प्रेम का फ्यूचर और अनुपमा की परीक्षा

एक तरफ प्रेम के सपने चकनाचूर हो चुके हैं, दूसरी तरफ अनुपमा शारीरिक और मानसिक रूप से लहूलुहान और परेशान है. क्या अनुपमा इस दोहरी मार को सह पाएगी? क्या श्रुति की गंदी चालों से वह अपनी बेटी राही को बचा पाएगी? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ (Bollywoodlife) हिंदी.

Also Read
Anupama Spoiler: अनुपमा की सौतन से हाथ मिलाएगी वसुंधरा, पराग के प्यार में पागल होगी ख्याति

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Anupama Anupama News Anupama Spoilar