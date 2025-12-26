ENG हिन्दी
Bhabiji Ghar Par Hain को छोड़कर चंद दिनों में ही पछताई Shubhangi Atre? यूं दांव पर लगा बना बनाया करियर

Shubhangi Atre On Quit Bhabiji Ghar Par Hain: टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने किसके कहने पर सीरियल भाभी जी घर पर है को अलविदा कह दिया है.

By: Kavita  |  Published: December 26, 2025 4:06 PM IST

Shubhangi Atre On Quit Bhabiji Ghar Par Hain: टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. इस सीरियल में शुभांगी अत्रे 10 सालों तक अंगूरी भाभी के रोल में दिखीं लेकिन अचानक ही उन्होंने शो छोड़ने का फैसला ले लिया. शुभांगी अत्रे को इस शो में शिल्पा शिंदे ने रिप्लेस किया है, जो तब अंगूरी भाभी के रोल में तब दिखी थीं जब ये सीरियल ऑन एयर हुआ था. इसके बाद ही शिल्पा ने ये शो छोड़ दिया था और अब सालों बाद शुभांगी ने शो को अलविदा कह दिया है. शुभांगी के जाने से उनके करियर पर कई सवाल उठ रहे हैं तो अब एक्ट्रेस ने सामने आकर शो छोड़ने की वजह बताई है.

शुभांगी अत्रे ने बताया कि क्यों छोड़ा शो

शुभांगी अत्रे (Shubhangi Atre) ने शो छोड़ने के बाद कई सारे इंटरव्यू दिए और इसी कड़ी में उन्होंने विक्की लालवानी से भी बातचीत की. इस मौके पर शुभांगी से भाभी जी घर पर हैं (Bhabiji Ghar Par Hain) छोड़ने की वजह पूछी गई तो एक्ट्रेस ने बताया कि वह काफी समय से ही शो छोड़ने का सोच रही थीं. शुभांगी ने कहा कि मैं पिछले डेढ़ साल से शो छोड़ने के बारे में सोच रही थी. मैंने अपना मन बना लिया था. मैं भाभी जी घर पर हैं में काम करते करते ये सोचती थी कि ठीक है अब आगे क्या करना है? तब मैं कोई फैसला नहीं ले पा रही थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.

बेटी की बातों में मोटिवेट हुईं शुभांगी अत्रे

शुभांगी अत्रे ने बताया कि मेरी बेटी अर्शी मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं. वो मेरी सबसे बड़ी आलोचक भी है और वह हमेशा की मुझसे कुछ न कुछ नया करने का कहती रहती है. उसका मानना है कि मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए और मेरी बेटी के शब्दों से ही में मेटिवेट हुई है. उसकी बातें सुनने के बाद ही मुझे लगा कि मुझे कुछ चैलेंजिंग करना चाहिए. इसी वजह से मुझे महसूस होने लग गया था कि अब समया आ गया कि मुझे इस कैरेक्टर को छोड़कर अलविदा कह देना चाहिए. उस शो में रहकर मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी और ना ही कुछ ठीक से सोच पा रही थी. मुझे पैसे मिल रहे थे और लोगों का प्यार भी खूब सारा मिला, लेकिन एक आर्टिस्ट वाली भूख है वो एक कलाकार के अंदर ही थी जो मुझे बार बार कुछ नया करने को कहती.

शुभांगी अत्रे पर शिल्पा शिंदे का आरोप

शुभांगी अत्रे कमाल की एक्टिंग करती हैं. उन्होंने भाभी जी घर पर हैं में भोजपुरी अंदाज में अपनी एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस किया है लेकिन एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उन्होंने कभी एक्टिंग नहीं सीखी. शुभांगी ने भी बताया कि उन्होंने प्रोफेशनली कभी एक्टिंग नहीं सीखी. उनके सामने जो भी चीजें आईं, वो बस करती चली गईं. बता दें कि शुभांगी अत्रे पर शिल्पा शिंदे के ढेर सारे बयान सामने आए हुए हैं, जिसमें शिल्पा ने शुभांगी की कॉमिक टाइमिंग पर सवाल उठाया है. शिल्पा ने कड़े शब्दों में कहा था कि शुभांगी ने उन्हें कॉपी किया था उन्हें खुद का करना चाहिए था. हालांकि, शुभांगी ने इन आरोपों का भी जवाब दिया था और कहा था कि वह किसी की कॉपी नहीं कर रही थीं सिर्फ अपने कैरेक्टर को प्ले कर रही थी.

