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Shweta Tiwari से फैन ने कर डाली ऐसी फरमाहिश, शर्म के मारे लाल हो जाएंगी 'संतूर मॉम'

Shweta Tiwari Fans Demand: टीवी अदाकारा श्वेता तिवारी ने कुछ समय पहले ही अपनी वेकेशन की फोटोज फैंस के साथ शेयर की हैं. इसी बीच एक फैन ने श्वेता तिवारी के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी है, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 18, 2026 11:59 AM IST

Shweta Tiwari से फैन ने कर डाली ऐसी फरमाहिश, शर्म के मारे लाल हो जाएंगी 'संतूर मॉम'
Shweta Tiwari से फैन ने कर डाली ऐसी फरमाहिश

Shweta Tiwari Fan Demand: 25 साल पहले टीवी अदाकारा श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने प्रेरणा बनकर सीरियल कसौटी जिंदगी के (Kasautii Zindagi Kay) में बवाल मचाया था. 25 साल बीत जाने के बाद भी श्वेता तिवारी के चार्म में किसी तरह की कमी नहीं आई है. आज भी जब श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करती हैं तब तब हंगामा मच जाता है. फैंस श्वेता तिवारी की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं. इतना ही नहीं फैंस श्वेता तिवारी की पतली कमरिया पर फिदा हैं. इसी बीच श्वेता तिवारी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. हाल ये हो चुका है कि अब तो फैंस ने श्वेता तिवारी से डिमांड भी करनी शुरू कर दी है. दरअसल कुछ समय पहले ही श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट में श्वेता तिवारी अपने बेटे के साथ वेकेशन का मजा लेती दिखीं. इस दौरान श्वेता तिवारी ने बोट पर बैठकर कातिलाना पोज दिए. श्वेता तिवारी का ये अंदाज देखकर फैंस के तो होश ही उड़ गए हैं. लोग पूछ रहे हैं कि श्वेता तिवारी खाने में क्या खाती हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्र का पता नहीं चलता.

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फैन ने की श्वेता तिवारी से ये अजीब डिमांड

वहीं एक फैन ने तो जमाने के सामने श्वेता तिवारी से एक डिमांड ही कर डाली. इस फैन ने दावा किया है कि अगर इस व्यू में श्वेता तिवारी बिकिनी पहनती तो सोशल मीडिया हिल ही जाती है. ऐसे में श्वेता तिवारी को एक बार वेकेशन के दौरान बिकिनी जरुर पहननी चाहिए. इस फैन का कमेंट देखकर श्वेता तिवारी को भी एक बार के लिए सदमा लग जाएगा. वहीं लोग बार बार श्वेता तिवारी की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं. हना गलत नहीं होगा कि बिना कुछ किए ही श्वेता तिवारी ने फैंस को अपना दिवाना बना लिया है. ये पोस्ट देखकर श्वेता तिवारी को भी समझ आ जाएगा कि लोग उनके पीछे कितने पागल है.

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बेटे के साथ समय बिता रही हैं श्वेता तिवारी

आपको बता दें कि श्वेता तिवारी के वेकेशन की ये तस्वीरें थोड़ी पुरानी हैं. हालांकि इन तस्वीरों में श्वेता तिवारी अपने बेटे पर प्यार लुटा रही हैं. जब भी श्वेता तिवारी को समय मिलता है, वो अपने बेटे के साथ घूमने निकल जाती हैं. वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी के कुछ शानदार पल चुराने का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देतीं. यही वजह है जो लोग श्वेता तिवारी को टीवी की बेस्ट मॉम्स में से एक बताते हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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