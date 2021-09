KRK Says Siddharth Shukla's family members kept refusing to show the face: टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का 2 सितंबर के दिन निधन हो गया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से टीवी इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भारपाई करना आसान नहीं होगा। 3 सितंबर यानी शुक्रवार को सिद्धार्थ शुक्ला का मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। ऐसे में में सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार और उनकी मौत से जुड़े कई राज मशहूर फिल्म निर्माता और क्रिटिक केआरके (KRK) ने खोले हैं। उन्होंने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें केआरके ने बताया कि उनके कई दोस्त और परिवार के लोग आखिरी समय में सिद्धार्थ शुक्ला का चेहरा देखना चाहते थे लेकिन अभिनेता के फैमिली ने उनका चेहरा किसी को नहीं देखने दिया। Also Read - Sidharth Shukla ने इस वीडियो में की थी मरने की बात और AruDeep ने बाहों में बाहें डाल किया रोमांटिक डांस, ये रहा बीते हफ्ते का Viral Content

केआरके ने अपने इस वीडियो में बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां अपने बेटे की मौत पर ज्यादा नहीं रोईं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कि ऐसा ही होना है। सिद्धार्थ शुक्ला की मां बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। केआरके वीडियो में कहा, 'जब सिद्धार्थ की बॉडी को कूपर अस्तपाल से घर और श्मशान ले जाया गया, तो उनका चेहरा किसी को नहीं दिखाया गया। उनके जो बिग बॉस के साथ थे और बहुत ही क्लोज यार दोस्त थे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक बार सिद्धार्थ शुक्ला का चेहरा देखने दो। मगर घरवालों ने मना कर दिया और कहा कि नहीं सिद्धार्थ को नहीं देख सकते। बहाना यह बनाया गया कि कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे का फोटो खींच लेगा जबकि सबने बार-बार कहा कि हमारे पास कैमरा नहीं है। हम सिर्फ आए ही इसलिए है कि आखिरी बार सिद्धार्थ को देख सकें। बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद घरवालों ने इसकी इजाजत नहीं दी।'

केआरके ने वीडियो में आगे कहा कि मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता हूं लेकिन कुछ लोगों का यह मानना कि शायद सिद्धार्थ शुक्ला का चेहरा कला, पीला लाल, नीला हो गया हो। इसी वजह से उनका चेहरा नहीं दिखाया गया हो। वीडियो के अंत में केआरके ने कहा कि ये सही है या गलत मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मैं वहां नहीं था लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद ऐसी ही कोई वजह रही होगी नहीं, तो चेहरा ना दिखाने का कोई कारण नहीं बनता।