Sidharth Sagar again Addicted to Drugs, admitted to rehab center: टीवी शो ‘कॉमेडी सर्कस (Comedy Circus) और गैंग्स ऑफ फिल्मीस्तान (Gangs of Filmistan) जैसे शो में काम कर चुके सिद्धार्थ सागर (Siddharth Sagar) उन कॉमेडियन्स में से एक हैं जो किसी न किसी वजह से विवादों में बने रहते हैं। छोटे पर्दे पर शानदार कॉमेडी करने वाले सिद्धार्थ सागर असल जिंदगी में अक्सर परेशानियों का सामना करते रहते हैं। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो सिद्धार्थ सागर एक बार फिर से ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। सिद्धार्थ सागर ने एक बार फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सिद्धार्थ सागर को हाल ही में मुंबई पुलिस ने बुरी हालत में कोज निकाला है। सिद्धार्थ सागर की हालत देखकर पुलिस ने उनकी मां को फोन किया। Also Read - शिल्पा शिंदे के सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद सुनील ग्रोवर के सपोर्ट में उतरे को-स्टार सिद्धार्थ सागर, बोले 'ये झूठ है...'

सिद्धार्थ सागर की तबियत खराब होने के बाद उनकी मां ने उनको रीहैब सेंटर भेज दिया है। सिद्धार्थ सागर इस समय रीहैब सेंटर में अपना इलाज करवा रहे हैं। सिद्धार्थ सागर की मां ने इस बात का खुलासा किया है कि उका बेटा बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज है। ऐसे में पुलिस के सामने सिद्धार्थ सागर केवल पुलिस को अपनी मां का नाम और नंबर ही बता पाए। साल 2018 में इस बात का खुलासा हुआ था कि सिद्धार्थ सागर को ड्रग्स लेने की आदत पड़ चुकी है।

अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं सिद्धार्थ सागर

कुछ समय पहले ही सिद्धार्थ सागर ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। सिद्धार्थ सागर ने दावा किया था कि उनके माता पिता उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं सिद्धार्थ सागर ने बयान भी दिया था कि मां बाप से उनकी जान को खतरा है। उनकी मां ही उनको ड्रग्स देती हैं। सिद्धार्थ सागर ने कहा था कि उनकी मां उसको घर में कैद करके रखती है। Also Read - सिद्धार्थ सागर की मंगेतर शुभी जोशी ने अचानक तोड़ी सगाई, कॉमेडियन पर लगाए गंभीर आरोप

ड्रग्स की वजह से टूट चुकी है सिद्धार्थ सागर की सगाई

ड्रग्स की वजह से सिद्धार्थ सागर ने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। साल 2019 में सिद्धार्थ सागर की मंगेतर शुभी जोशी ने भी उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। इस दौरान शुभी जोशी ने आरोप लगाए थे कि नशे की हालत में सिद्धार्थ सागर उनके साथ बदतमीजी करते थे। शुभी ने सिद्धार्थ पर दावा किया था कि वो शादी से पहले ही उनके साथ मारपीट करते थे। इतना ही नहीं सिद्धार्थ जरा जरा सी बात पर शुभी से लड़ाई कर लिया करते थे।