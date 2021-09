Sidharth Shukla And Shehnaaz Gill Were Planning To Tie The Knot In December 2021: सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की लव स्टोरी सितंबर 2019 में बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के घर से शुरू हुई थी। दोनों की ये क्यूट जोड़ी सितंबर 2021 में टूट गई। 'बिग बॉस 13' विनर सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु ने शहनाज गिल को झकझोर कर रख दिया। शुक्रवार की दोपहर सिद्धार्थ शुक्ला का मुंबई के ओशिवारा में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकार मौजूद थे। शहनाज गिल की हालत दिल दहलाने वाली थी। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सिद्धार्थ की मौत पर शहनाज गिल रोते-रोते दो बार बेहोश हो गईं। इतना ही नहीं शहनाज को सिद्धार्थ के लिए एक स्पेशल पूजा करने की भी अनुमति दी गई। Also Read - Remembering Sidharth Shukla: Balika Vadhu ने दी पहचान तो Khatron Ke Khiladi 7 और Bigg Boss 13 से बने सुपरस्टार, कुछ ऐसा था सिद्धार्थ शुक्ला का सफर

एक प्रमुख पोर्टल में प्रकाशित खबर में कहा गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल दिसंबर 2021 में शादी के बंधन में बंधने वाले थे। परिवार और दोस्तों ने इस खबर की भनक थी और वो इस शादी को लेकर तैयारी कर रहे थे। परिवार मुंबई में एक आलीशान होटल के साथ कमरे की बुकिंग, बैंक्वेट और शादी के उत्सव के लिए बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर तीन-दिन के फंक्शन की प्लानिंग की थी।

बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रहे और सिंगर अबू मलिक ने भी ईटाइम्स के साथ बातचीत में साझा किया कि शहनाज चाहती थी कि अबू सिद्धार्थ से कहे कि वो मुझसे शादी कर ले। अबू ने कहा, 'शहनाज ने 22 मार्च 2020 को मुझसे ये कहा- मुझे लगता है कि ये पहले लॉकडाउन से ठीक एक दिन पहले की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धार्थ शहनाज से बहुत प्यार करते थे।' अबू ने कहा, 'सिद्धार्थ उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बताया की अगर एक दिन वो नाराज हो जाती थी, तो उसका दिन खराब हो जाता था।'

सिद्धार्थ और शहनाज आखिरी बार टीवी के डांस बेस्ड रिएलिटी शो 'डांस दीवाने 3' और 'बिग बॉस ओटीटी' के सेट पर देखा गया था। दोनों ही शोज पर अपनी अपीयरेंस से सिद्धार्थ और शहनाज ने सभी फैंस का दिल जीत लिया था।

सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 2 सितंबर 2021 को 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हो गया। शुक्रवार को मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट में अभिनेता का अंतिम संस्कार किया गया।