Sidharth Shukla और Sushant Singh Rajput की मौत पर अजीब रहा ये संयोग, फैंस के साथ-साथ रोया आसमान

टीवी सीरियल स्टार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) अब हमारे बीच नहीं रहे। आज उनका अंतिम संस्कार मुंबई के ओशिवारा स्थित श्मशान घाट पर किया गया। सिद्धार्थ शुक्ला की आक्समिक मौत ने हमें दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) याद दिला दी। जो बीते साल कोरोना काल के दौरान ही चल बसे थे। दोनों की मौत ने उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों को हिला दिया था। ये दोनों ही सितारे अपनी-अपनी जगह पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते थे। अब इन दोनों की सिर्फ यादें ही चाहने वालों के दिलों में शेष रह गई है।

टीवी सीरियल अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं। टीवी स्टार का अंतिम संस्कार मुंबई में जब किया गया तो आसमान से बादल तक रोने लगे। जी हां, सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के वक्त मुंबई में तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। जिसकी तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। इन तस्वीरों में टीवी सितारे बारिश के पानी में भीगते हुए अपने चहेते स्टार को अंतिम विदाई दे रहे हैं।

सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम संस्कार के वक्त बरसे थे बादल

गौर करने वाली बात ये है कि बीते साल 10 जुलाई के दिन जब दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार के वक्त भी जमकर बादल बरसे थे। उस वक्त उनकी शवयात्रा भी बारिश में भीगते हुए ही संपन्न हुई थी। जिसकी वजह से फिल्मी सितारों ने बारिश में भीगते हुए नम आंखों से फिल्म अभिनेता को अंतिम विदाई दी थी। ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं।

है न, अजीब संयोग। ये दोनों ही सितारे करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते थे। दोनों ही सितारों की मौत बेहद कम उम्र में हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला जहां 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मृत अवस्था में चले गए तो वहीं, सुशांत सिंह राजपूत की उम्र सिर्फ 34 साल ही थी। दोनों ही सितारों की शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे में इन दो नौजवान सितारों को खोने का दुख एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।