बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत का खबर ने पूरे टीवी जगत को हिलाकर रख दिया है। लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। टीवी सितारे लगातार सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ समय पहले ही बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ नजर आ चुके एक्टर असीम रिजाय ने भी एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है। इन पोस्ट्स के जरिए असीम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते नजर आए। अपनी पहली पोस्ट में असीम रियाज ने अपनी और सिद्धार्थ शुक्ला की कुछ तस्वीरें साझा की।

असीम रियाज ने लिखा, मेरे भाई मैं तुमने जन्नत में आकर जरूर मिलूंगा। RIP सिद्धार्थ शुक्ला…। इन दोनों तस्वीरों में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज बिग बॉस के घर में बैठकर बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी पोस्ट में असीम रियाज ने एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज साथ में बिग बॉस के घर में मस्ती करते नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए असीम रियाज ने लिखा, आज सुबह ही मैंने बिग बॉस को लेकर एक सपना देखा था। जिसके बाद मैंने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ये खबर सुनी। बिग बॉस के घर की ये क्लिप मैंने सिद्धार्थ शुक्ला को दिखाई थी। ये वीडियो देखकर उसने मुझे अपने गले लगा लिया था। मुझे अब भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है। हम जल्द ही दुनिया के दूसरे कोने में मिलेगे मेरे भाई...।

गौरतलब है कि बिग बॉस 13 के शुरूआती दिनों में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज बहुत अच्छे दोस्त थे। हिमांशी खुराना की एंट्री के बाद अचानक ही सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज का रिश्ता बदल गया। बिग बॉस 13 के घर में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज की लड़ाईयां होने लगी।

देखें असीम रियाज की पोस्ट-

इन झगड़ों ने सिद्धार्थ शुक्ला और असीम की दोस्ती को तबाह कर दिया। घर में दोनों सितारे एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। बिग बॉस खत्म होने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज को कभी भी साथ नहीं देखा गया।