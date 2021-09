Sidharth Shukla Death: Asim Riaz Says Khuda Haafiz to his brother Sid With Broken Heart: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में नजर आ चुके असीम रियाज (Asim Riaz) ने अपने बड़े भाई सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को खो दिया है। इस बात का गम असीम रियाज के चेहरे पर साफ नजर आया। बीते दिन सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान असीम रियाज बहुत मायूस नजर आए। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद असीम रियाज के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। असीम रियाज श्मशान घाट पर काफी गुमसुम नजर आए। असीम रियाज ने सोशल मीडिया पर भी सिद्धार्थ शुक्ला के जाने का दुख जाहिर किया था। इसी बीच असीम रियाज को एक बार फिर से अपने बड़े भाई सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ गई है। असीम रियाज ने कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है। Also Read - Sidharth Shukla की मौत पर WWE रेसलर और हॉलीवुड एक्टर John Cena ने दी श्रद्धांजलि, शेयर की फोटो

इस पोस्ट में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उस समय ली गई ती जब सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज ने साथ में बिग बॉस के घर में एंट्री की थी। एक फैन ने सिद्धार्थ शुक्ला की इस तस्वीर को एडिट किया है। तस्वीर में सिद्धार्थ शुक्ला के कंधों पर एंजल फैदर नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए असीम रियाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी बाद अलविदा कहा है।

अलविदा कहते समय असीम रियाज का दिल टूट गया। अपनी पोस्ट में असीम रियाज ने लिखा, खुदा हाफिज मेरे भाई...। जिसके साथ असीम रियाज ने एक ब्रोकन हार्ट की इमोजी भी लगाई है। असीम रियाज की इस पोस्ट को देखकर फैंस की आंखों में भी आंसू आ गए हैं। फैंस असीम रियाज से कह रहे हैं कि उनको सिद्धार्थ की मां से मिलने जाना चाहिए और उसकी बहनों से अगले राखी बंधवानी चाहिए।

बता दें सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज की पहली मुलाकात बिग बॉस 13 के घर में हुई थी। शुरूआती दिनों में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज बहुत अच्छे दोस्त थे। अचानक ही सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज का रिश्ता बदल गया। बिग बॉस 13 के घर में सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज की लड़ाईयां होने लगी। जिसके बाद लोग इन दोनों को दुश्मन मानने लगे थे। हालांकि असीम रियाज ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। असीम रियाज आज भी सिद्धार्थ शुक्ला को अपना भाई मानते हैं।