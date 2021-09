Sidharth Shukla Death: Eijaz Khan Shares an Emotional Post for Bigg Boss 13 Winner: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के देहांत ने टीवी जगत के शॉक में डाल दिया है। तीन दिन बीत जाने के बाद भी टीवी सितारे इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात करते हुए टीवी सितारे बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इसी बीच बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) स्टार एजाज खान (Eijaz Khan) ने सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत पर शोक जाहिर किया है। एक लंबी चौड़ी पोस्ट में एजाज खान ने इस बात का खुलासा किया है कि उनके लिए सिद्धार्थ शुक्ला कितने अहम थे। इस दौरान एजाज खान सिद्धार्थ शुक्ला से माफी भी मांगते नजर आए। Also Read - Sidharth Shukla के जाते ही Kushal Tandon ने छोड़ा सोशल मीडिया, जाने से पहले टीवी सितारों की लगाई क्लास

एजाज खान ने लिखा, 'मैं टोकन गेश्चर में यकीन नहीं रखता है। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है जो अधूरी रह गई है। अब ये बात कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने तुझे फोन करने या मिलने की कोशिश नहीं की। पता नहीं क्या वजह थी। शायद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया था। मुझे लगता था कि हम दोनों कहीं न कहीं तो टकरा ही जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि इस बात के लिए मैं खुद को कैसे माफ करूंगा।'

आगे एजाज खान ने लिखा, 'मुझे माफ कर दे मेरे भाई। बिग बॉस के घर में तुझसे प्यार हो गया था भाई...। मैंने जिंदगी में इतने करीब से किसी को नहीं देखा। बिग बॉस के घर में केवल तू ही मुझे अच्छे से समझता था। तेरे उसूल, तेरा बेझिझक बोलना, तेरा हर बात पर अड़ जाना… तू जीतने तक हार नहीं मानता था।'

एजाज खान ने आगे लिखा, 'तू जिंदगी को अपने हिसाब से चलाता था। तूने मुझे बताया कि एक मजबूत करेक्टर कितना जरूरी है। मैं भी तेरी तरह बनने की कोशिश करता हूं। मुझे सहाल देने के लिए धन्यवाद...। मैं जानता हूं कि तुझे तेरा खाना सलाद और प्रोटीन शेक कितना पसंद था। तू कैसे वर्कआउट करता है तेरा कौन सा गाना फेवरेट है।'

देखें एजाज खान की पोस्ट-

इमोशनल होते हुए एजाज खान ने लिखा, 'मैंने अपने परिवार से ज्यादा तुझको जान लिया था। तू एक शानदार इंसान था। तू मेरी इंस्पीरेशन है। तूने एक बात बोली थी… वो बात आज भी मुझे ताकत देती है। तेरी याद और सीख दोनों मेरे साथ है। मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया...। अब नहीं तो फिर कभी मुलाकात तो जरूर होगी।'