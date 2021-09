Sidharth Shukla Death: Salman Khan's Joke Turns in to Reality during Bigg Boss 13, Watch Video: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) अपने परिवार और फैंस को रोते बिलखते छोड़कर चले गए हैं। बीते दिन सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटौक पड़ने की वजह से देहांत हो गया है। कुछ समय पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में टीवी जगत के कई जाने माने सितारे शामिल हुए। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि अब कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला की आवाज नहीं सुन पाएगा। फैंस सिद्धार्थ शुक्ला के टीवी पर देख नहीं पाएंगे। खुद सिद्धार्थ शुक्ला को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि वो इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे। Also Read - Sidharth Shukla Funeral Live Updates: पंचतत्व में विलीन हुए सिद्धार्थ शुक्ला, परिवार ने नम आंखों से दी विदाई

सिद्धार्थ शुक्ला तो मौत का नाम सुनकर मुस्कुरा देते हैं। बिग बॉस के घर में भी सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ ऐसा ही किया था। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान खान सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में सलमान खान सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर जोर जोर से हंसते नजर आ रहे है। सलमान खान कह रहे हैं, 'फैंस ने सेव कर लिया ऊपर वाला सेव नहीं करेगा। सब रोएंगे। सब कहेंगे नहीं यार जो भी बोलो अच्छा आदमी था...। चीखता था चिल्लाता था… मुंह पर आकर बात किया करता था… धक्का भी मारता था लेकिन आदमी अच्छा था। वो दिल का नेक बंदा था। इस घर में किसी को प्यार हो जाता है किसी ने बिग बॉस के घर में शादी कर ली और कोई बिग बॉस के घर से ही निकल लिया।' सलमान खान की ये बात सुनकर सिद्धार्थ शुक्ला कह रहे हैं कि सर आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। Also Read - सबको रुलाकर पंचतत्व में विलीन हुए Sidharth Shukla, अंतिम सफर पर रोते-रोते बेसुध हुईं Shehnaaz Gill

देखें सलमान खान और सिद्धार्थ शुक्ला का ये वीडियो- Also Read - Sidharth Shukla और Sushant Singh Rajput की मौत पर अजीब रहा ये संयोग, फैंस के साथ-साथ रोया आसमान

सिद्धार्थ शुक्ला का ये वीडियो बिग बॉस 13 के दौरान का है। सलमान खान को उस समय जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि उनका ये मजाक बहुत जल्द सच बन जाएगा। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला को इस तरह मौत पर हंसता देखकर फैंस की आंख में आंसू आ गए हैं।