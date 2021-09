Shehnaaz Gill के दाह संस्कार के समय दो बार बेहोश हुईं Shehnaaz Gill, श्मशान घाट में रखवाई खास पूजा

Sidharth Shukla Death: Shehnaaz Gill Fainted two times at the time of cremation ceremony: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) जिदंगी की जंग को हार चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने बीते दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने उनके परिवार और फैंस को बड़ा सदमा दे दिया है। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के जाने से तो मानो शहनाज गिल की तो दुनिया ही उजड़ गई है। शहनाज गिल अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिद्धार्थ शुक्ला बेसुध हालत में आज सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में पहुंची थीं। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर शहनाज दिल फूट फूटकर रोती नजर आईं। Also Read - Sidharth Shukla ने फैंस को दिए थे जिंदगी जीने के नायाब सबक, ट्विटर पर घंटों बिताते थे वक्त

शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर जोर जोर से चिल्ली रही थीं। इस दौरान शहनाज गिल जमीन पर बैठकर खूब रो रही थीं। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज गिल के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे में शहनाज गिल का परिवार और दोस्त उनको संभालने की कोशिश करते दिखे। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के समय शहनाज गिल अपने होश खो बैठी।

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के समय शहनाज गिल 2 बार बेहोश हो गईं। सामने आई तस्वीर में शहनाज गिल जमीन पर बेहोश पड़ी नजर आ रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार के दौरान शहनाज गिल बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती नजर आईं। शहनाज गिल के इस हाल को देखकर तो फैंस का दिल टूट गया है। शहनाज गिल की हालत फैंस से देखी नहीं जा रही है।

देखें शहनाज गिल की तस्वीर-

शहनाज गिल के अलावा सिद्धार्थ शुक्ला की मां के भी आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की बहनें अपने भाई को याद करके रोती दिखीं। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में टीवी के कई जाने माने सितारे नजर आए। इस लिस्ट में अर्जुन बिजलानी, अली गोनी, असीम रियाज, आरती सिंह, अभिनव शुक्ला और शेफाली जरीवाला का नाम शामिल है।