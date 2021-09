Sidharth Shukla Death: Shehnaaz Gill का रो-रोकर हुआ बुरा हाल, परिवार ने तुरंत उठाया ये कदम

Shehnaaz Gill's father on her condition hearing Sidharth Shukla Death: टीवी सीरियल स्टार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत की खबर ने पूरे देश को हिला दिया है। बिग बॉस 13 के विनर और टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। एक्टर की मौत की खबर ने उनके चाहने वालों को बड़ा झटका दिया है। इस बीच उनकी सबसे अच्छी दोस्त और बिग बॉस 13 की को-कंटेस्टेंट शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो सिद्धार्थ शुक्ला के बेहद करीब थी। लोग शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्ती की दुहाई देते नहीं थकते थे। Also Read - Sidharth Shukla ने Shehnaaz Gill को दी थी जिंदगी की ये 5 सीख, कहा था ‘कभी अकेला महसूस करो तो...’

ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने एक्ट्रेस शहनाज गिल को बुरी तरह तोड़ दिया है। शहनाज गिल से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि उनके पिता संतोक सिंह सुख (Santokh Singh Sukh) ने जरूर मीडिया से बात करते हुए एक्ट्रेस की हालत के बारे में बात की है। उन्होंने बताया है कि शहनाज गिल ठीक नहीं हैं और इसलिए उनके भाई शहबाज को परिवार ने तुरंत मुंबई के लिए रवाना किया है। स्पॉटबॉयई की एक रिपोर्ट के मुताबिक संतोक सिंह सुख ने कहा, 'मेरी उससे बात हुई है। वो ठीक नहीं है। मेरा बेटा शहबाज मुंबई के लिए निकल चुका है और मैं कुछ देर में पहुंच पाउंगा।' उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो पा पाया है कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। संतोक सिंह ने कहा, 'मैं इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जो कुछ भी हुआ है।'

टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु महज 40 साल की उम्र में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर का निधन हार्टअटैक की वजह से हुआ है। वो बेहद कम वक्त में ही करोड़ों लोगों के फैन बन चुके थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने बालिका वधू, दिल से दिल तक और बिग बॉस 13 जैसे शोज को सफलता की मुकाम तक पहुंचाया था। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी को फैंस सिडनाज के नाम से बुलाते थे। ऐसे में शहनाज गिल के लिए ये एक बड़ा सदमा है।