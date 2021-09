Shehnaaz Gill's Brother Shehbaz Badesha Share Post After Sidharth Shukla Death: टीवी इंडस्ट्री सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के असामयिक निधन के भारी सदमे से जूझ रही है। बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला ने 2 सितंबर को अंतिम सांस ली। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सिद्धार्थ शुक्ला उस समय अपनी कथित गर्लफ्रेंड और पंजाब की जानी-मानी एक्ट्रेस शहनाज गिल की गोद में लेटे थे। अभिनेता का अंतिम संस्कार शुक्रवार दोपहर उनके परिवार, शहनाज के परिवार, अभिनेता के दोस्तों और प्रशंसकों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा (Shehbaz Badesha) भी मजूद थे। इतना ही नहीं शहबाज हमेशा से ही सिद्धार्थ के बेहद करीब थे। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए शहबाज ने अभिनेता के लिए काफी इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। Also Read - Sidharth Shukla की फैन वॉशरूम में मिली बेहोश, अस्पताल में भर्ती

अंतिम संस्कार के बाद शहबाज ने सिद्धार्थ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि वो अब सिद्धार्थ शुक्ला की तरह बनना चाहते हैं। शहबाज ने पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरा शेर तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे और मैं हमेशा तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करूंगा। यह अब एक सपना है और यह सपना जल्द ही सच हो जाएगा। मैं तुम्हें आरआईपी नहीं कहूंगा।' बीबी 13 के दिनों से ही शहबाज सिद्धार्थ को 'शेर' कहकर बुलाते थे।

MERA SHER ? U R ALWAYS WITH US AND U WILL B ALWAYS ?WILL TRY TO BECOME LIKE U. IT IS A DREAM NOW ? AND THIS DREAM WILL COME TRUE SOON ? I WILL NOT SAY RIP BECAUSE U R NOT LOVE U ? @sidharth_shukla pic.twitter.com/rOnJsPkjlC

— Shehbaz Badesha (@ShehbazBadesha) September 3, 2021