Shehnaaz Gill Is Still In Shock After Sidharth Shukla Demise: टीवी के लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के आकस्मिक निधन ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली और उनकी कथित गर्लफ्रेंड शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इस सदमे से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। शहनाज गिल यह मानने को तैयार ही नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब दुनिया में नहीं हैं, वो अभी भी अपनी यादों में खोई हुई हैं। जो लोग सिद्धार्थ के घर गए हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि शहनाज की हालत ठीक नहीं है। वह पूरी तरह सदमे में है। एक न्यूज पोर्टल में बताया गया है कि शहनाज ठीक से सो नहीं रही हैं और ना ही खाना खा रही हैं। इतना ही नहीं वो किसी से बात भी नहीं कर रही है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'इस सदमे में खुद को बाहर निकालना इतना आसान नहीं है और शहनाज कुछ समय के लिए सदमे में ही रहेंगी। अफसोस की बात है कि वह ठीक से सो नहीं रही हैं और ना ही खाना खा रही हैं। उन्हें इस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है और सिद्धार्थ की मां भी इस मुश्किल घड़ी में शहनाज का साथ नहीं छोड़ रही हैं और एक्ट्रेस को इस समय से लड़ने के लिए हिम्मत दे रही हैं।'

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहनाज ने ही सिद्धार्थ को उनकी मौत की सुबह अलग हालत में पाया गया था। उस घड़ी को शहनाज अपने दिल से निकाल नहीं पा रही हैं। श्मशान घाट से आई शहनाज की फोटोज ने सभी की आंखें नम कर दी थीं।

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में राहुल महाजन ने भी शहनाज गिल को हालत को देखते हुए कहा था, 'वो बुरी हालत में है। जब शहनाज श्मशान घाट आई, तो वो इतनी जोर से चीखीं, मम्मी जी मेरा बच्चा, मम्मी जी मेरा बच्चा।'

सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। अस्पताल के एक अधिकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह मुंबई के कूपर अस्पताल लाए जाने के दौरान अभिनेता की मौत हो गई थी।