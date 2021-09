Sidharth Shukla की मौत की खबर सुनकर एक्स गर्लफ्रेंड Shefali Jariwala को लगा गहरा सदमा, बात करते हुए लड़खड़ाई जबान

Sidharth Shukla ex-girlfriend Shefali Jariwala Shocked over the news of his death, shares her emotional state over the news of his death: आज की सुबह बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के फैंस के लिए बुरी खबर लेकर आई है। आज सिद्धार्थ शुक्ला ने केवल 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। खबरों की मानें तो सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हार्ट अटौक पड़ने की वजह से हुआ है। कुछ देर पहले ही मुंबई के कपूर अस्पताल ने उनके निधन की पुष्टि की है। आज सुबह 9.25 बजे सिद्धार्थ शुक्ला को कपूर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल का कहना है कि इलाज शुरू होने से पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत की खबर ने टीवी जगत को सकते में डाल दिया है। Also Read - Sidharth Shukla ने आखिरी बार किया था रियल लाइफ हीरो को सलाम, देखें अंतिम ट्वीट

टीवी सितारों को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो सिद्धार्थ शुक्ला से कभी मिल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल सिद्धार्थ शुक्ला की एक्स गर्लफ्रेंड शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) का भी है जिनको इस खबर पर अब भी यकीन नहीं हो रहा है। जूम डिजिटल से बात करते हुए शेफाली जरीवाला ने कहा, मैं इस समय शॉक में हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे इस समय क्या कहना चाहिए। मुझे इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है।

शेफाली जरीवाला के इस बयान से साफ है कि इस खबर ने उनको जोरदार झटका दे दिया है। जिसके बाद शेफाली जरीवाला ने सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी। सिद्धार्थ शुक्ला की एक तस्वीर शेयर करते हुे शेफाली जरीवाला ने अपना दुख जाहिर किया।

देखें शेफाली जरीवाला की पोस्ट-

गौरतलब है कि शेफाली जरीवाला ने सिद्धार्थ शुक्ला को डेट किया है। बिग बॉस 13 के घर में शेफाली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला साथ नजर आए थे। इस दौरान शेफाली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला की अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी। बिग बॉस के घर में शेफाली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला अक्सर साथ बैठकर बात किया करते थे।

देखें शेफाली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला की तस्वीर-

शेफाली जरीवाला अक्सर सिद्धार्थ शुक्ला को घर में सपोर्ट करती थीं। यही वजह है जो शेफाली जरीवाला अक्सर रश्मि देसाई की आंखों में खटकती थीं।