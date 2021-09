Sidharth Shukla fan admitted at Hospital After Losing Consciousness in Bathroom: टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) केवल 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने का दुख उनके परिवार और फैंस के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। अंतिम संस्कार के समय सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार रोता बिलखता नजर आया। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस रोते बिलखते नजर आए। कई फैंस को हॉस्पिटल के बाहर रोते हुए देखा गया। कई फैंस तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनकर सुधबुध ही खो बैठे हैं। Also Read - Sidharth Shukla के लिए Rahul Vaidya ने डेडीकेट किया उनका पसंदीदा गाना, कहा 'तुम मेरे बहुत करीब...'

सिद्धार्थ शुक्ला की एक फैन तो कोमा में चली गई है। विरल भयानी की एक पोस्ट में ये दावा किया गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला की एक फैन बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिली है। तबियत बिगड़ जाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की इस फैन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस पोस्ट में एक डॉक्टर का ट्वीट भी शेयर किया गया है। इस डॉक्टर ने महिला की तबियत की जानकारी देते हुए सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस से अपना ख्याल रखने को कहा है।

इस डॉक्टर ने लिखा, दुख की इस घड़ी में आप लोग अकेले मत रहिए। अपने परिवार और दोस्तों से बात कीजिए। बीती रात सिद्धार्थ शुक्ला की एक फैन को बेहोशी की हालत में भर्ती किया गया है। ये महिला बाथरूम में बेहोश हो गई थी। में सिडनाज के सभी फैंस से ये गुजारिश करता हूं कि इस समय सभी लोग अपना खास ख्याल रखें। Also Read - Entertainment News of The Week: Sidharth Shukla के देहांत पर बॉलीवुड सितारों ने जाहिर किया शोक, दुल्हन बनेंगी Katrina Kaif

देखें वायरल हो रही पोस्ट- Also Read - Sidharth Shukla के अंतिम संस्कार में Sambhavna Seth ने खड़ा किया बखेड़ा, पुलिस ने पति को मारा जोरदार तमाचा

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Pap (@bollywoodpap)

गौरतलब है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर सुनने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर शोक मना रहे हैं। सोशल मीडिया इस समय सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्ट से पटा पड़ा है। लोग सिद्धार्थ शुक्ला को याद करके रो रहे हैं। बीते दिन सिद्धार्थ शुक्ला के घर और श्मशान घाट के बाहर भी फैंस का तगड़ा हुजूम देखने को मिला था। फैंस आखिरी बार सिद्धार्थ शुक्ला की एक झलक पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे।