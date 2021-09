Fans Reaction on Sidharth Shukla Death: 2 सितंबर का दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर लेकर आया। सुबह करीब 11 बजे खबर आई कि एक्टर, मॉडल और बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। मुंबई पुलिस और कूपर अस्पताल ने इस बात की पुष्टि कर दी है। खबरें हैं कि सिद्धार्थ रात में दवाइयां लेकर सोए थे लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाए। वहीं ये खबर आने के बाद सिद्धार्थ के फैंस पर गमों का पहाड़ टूट गया है। Also Read - Sidharth Shukla ने आखिरी बार किया था रियल लाइफ हीरो को सलाम, देखें अंतिम ट्वीट

फैंस तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सिद्धार्थ की मौत पर सभी फैंस शॉक्ड हैं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स और इससे जुड़े लोग भी खासे परेशान हैं। सभी सेलेब्स और फैंस पोस्ट कर अपने दोस्त, फेवरेट स्टार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस निधन ने सिद्धार्थ के चाहने वालों को तोड़कर रख दिया है। कई फैंस तो सोशल मीडया पर अपने रोने का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। लग रहा है मानो फैंस के शरीर से जान निकल गई है। वहीं सिद्धार्थ की 'गर्लफ्रेंड' और खासमखास दोस्त शहनाज गिल का भी रो-रोकर बुरा हाल है।

TV actor Siddharth Shukla passes away, say Mumbai Police pic.twitter.com/z1o3aESFP9 — ANI (@ANI) September 2, 2021

सोशल मीडिया पर दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। दोनों से जुड़ा हर एक पोस्ट और वीडियो मिनटों में ट्रेंड होता था। सिद्धार्थ की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। लोग ट्विटर, फेसबुक समेत बाकी सोशल मीडिया प्लैफॉर्म पर पोस्ट करके अपने फेवरेट स्टार को याद कर रहे हैं। साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहां देखिए लोगों के रिएक्शनंस...

View this post on Instagram A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

Really sad to know about #SidharthShukla ??

May his soul rest in peace. Heart attack at 40 is really scary. Time to take care of our health. #SidharthaShukla pic.twitter.com/wubOUiKijW — Sanju Choudhary ?? (@Dr_Sanju__) September 2, 2021

Life is always unfair to good people ???

RIP #SidharthShukla ? — Raj? HBD Akshay ??❤️ (@RKV__Fan_) September 2, 2021

This is sooo heartbreaking ?? Life is so unfair #SidharthShukla

??? pic.twitter.com/dtje9pRweR — Saloni Singh (@salonisingh__) September 2, 2021

Still in shock... can't believe this..Gone too soon #SidharthShukla Rest in Peace ?? https://t.co/Zsm9xRJrbk — Rinkafudoshiki (@Kolihiya) September 2, 2021