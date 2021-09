Sidharth Shukla के दाह संस्कार में रोती बिलखती Shehnaaz की तस्वीर लेने वालों पर भड़कीं Disha Parmar, बताया शर्मनाक

Sidharth Shukla Last Rites: For Mobbing A Grieving Shehnaaz Gill, Disha Parmar And Zareen Khan Slam Paparazzi: टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के जाने का दुख उनके परिवार और फैंस के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। अंतिम संस्कार के समय सिद्धार्थ शुक्ला का परिवार रोता बिलखता नजर आया। वहीं शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) भी रो रोकर केवल सिद्धार्थ शुक्ला का नाम ले रही थीं। आज अंतिम संस्कार के समय शहनाज गिल बहुत गुमसुम नजर आईं। इस दौरान मीडिया ने शहनाज गिल को चारों तरफ से घेर रखा था। कोई कैमरे से तो कोई फोन से शहनाज गिल की तस्वीर लेने में लगा हुआ था। हर कोई जानना टाहता था कि शहनाज गिल को कैसा लग रहा है। वहीं शहनाज गिल की आंखे केवल सिद्धार्थ शुक्ला को तलाश रही थीं। Also Read - Sidharth Shukla के अंतिम दर्शन नहीं कर सके Mahira Sharma- Paras Chhabra, श्मशान घाट में एंट्री पर लगी रोक

मीडिया का ये रवैया टीवी और बॉलीवुड सितारों को जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में टीवी सितारों ने मीडिया की क्लास लगानी शुरू कर दी है। हाल ही में जरीन खान और दिशा परमार ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 स्टार दिशा परमार (Disha Parmar) ने लिखा, 'दुख की इस घड़ी में किसी महिला के चेहरे पर इस तरह फ्लैश कौन मारता है। आप उसका रिएक्शन लेना चाहते हैं। आप लोगों के पास दिल नहीं है। कोई सदमे में है ये बात समझना क्या इतना कठिन है। ये वाकई बहुत शर्मनाक है।'

देखें शहनाज गिल की तस्वीरें- Also Read - Sidharth Shukla ने फैंस को दिए थे जिंदगी जीने के नायाब सबक, ट्विटर पर घंटों बिताते थे वक्त

View this post on Instagram A post shared by Jatin sharma (@punjabi_family_786)

वहीं जरीन खान (Zareen Khan) ने भी इस मुद्दे पर बात करते हुए लिखा, 'मीडिया को हो क्या गया है। ये लड़की पहले से ही बहुत परेशान है। लोगों को केवल फुटेज की तलाश है। किसी को इस लड़की की चिंता नहीं है। हम इंसान इतने हार्टलैस कब से होने लगे। शहनाज गिल को देखकर मेरा दिल रो रहा है। शहनाज गिल इस दुख की घड़ी में तुमको स्ट्रॉन्ग रहना होगा।' Also Read - Shehnaaz Gill के दाह संस्कार के समय दो बार बेहोश हुईं Shehnaaz Gill, श्मशान घाट में रखवाई खास पूजा

देखें दिशा परमार और जरीन खान का कमेंट-

गौरतलब है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद से ही शहनाज गिल बदहवास हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल दिसंबर 2021 को में शादी करने वाले थे। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के साथ ही शहनाज गिल का ये सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया।