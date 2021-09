Sidharth Shukla ने आखिरी बार किया था रियल लाइफ हीरो को सलाम, देखें अंतिम ट्वीट

Sidharth Shukla last time saluted real-life heroes: बिग बॉस 13 के विनर और टीवी सीरियल स्टार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) अब हमारे बीच नहीं रहे। इस बात पर यकीन कर पाना उनके चाहने वालों के लिए बेहद मुश्किल है। हालांकि टीवी और फिल्म स्टार की मौत की खबर की पुष्टि हो चुकी है। टीवी सीरियल स्टार सिद्धार्थ शुक्ला सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते थे। वो अक्सर अपने फैंस के साथ ट्विटर के जरिए संपर्क बनाए रखते थे। इसके अलावा एक्टर इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी देते रहते थे। Also Read - Sidharth Shukla की मौत से फैंस का हुआ बुरा हाल, सोशल मीडिया पर रोते-रोते हुए बेसुध

सिद्धार्थ शुक्ला ने आखिरी बार मौत से ठीक 2 दिन पहले यानी 30 अगस्त अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में टीवी स्टार ने पैरालिंपिक में भारत को मिले गोल्ड के लिए खुशी जताई थी। साथ ही एक्टर ने पैरालिंपिक खिलाड़ी सुमित अंतिल और अवानी लेखरा को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था, ‘भारतीय हमें बार-बार गर्व करने का मौका दे रहे हैं। पैरालिंपिक में गोल्ड के अलावा एक विश्व रिकॉर्ड... बधाई सुमित अंतिल और अवानी लेखरा।’ सिद्धार्थ शुक्ला का ये आखिरी पोस्ट आप यहां देख सकते हैं।

Indians making us proud over and over again… a World Record in addition to the #Gold in #Paralympics … congratulations #SumitAntil and #AvaniLekhara

— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) August 30, 2021