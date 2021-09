Sidharth Shukla's tweet on death went viral: एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितम्बर के दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की अचानक मौत से पूरी टीवी इंडस्ट्री हिल गई है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को अचानक से क्या हुआ कि वो यूं सबको छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। खबरों की मानें तो एक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें सामने आया है कि उनके शरीर पर बाहरी चोट नहीं लगी है। Also Read - Sidharth Shukla की मौत पर सन्न हुईं Sushant Singh Rajput की बहन, बोलीं- 'अच्छे आदमी को भगवान जल्दी बुलाता है'

सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने टीवी इंडस्ट्री के साथ-साथ फैंस को भी हिला दिया है। एक्टर के फैंस लगाकार सोशल मीडिया पर उनके द्वारा बोली गई बातें शेयर कर रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि वो कितने पॉजिटिव इंसान थे। सिद्धार्थ शुक्ला का एक ऐसा ही ट्वीट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मौत पर अपने विचार साझा किए थे।

सिद्धार्थ शुक्ला ने इस ट्वीट में मौत के बारे में बात करते हुए लिखा था, ‘मृत्यु सबसे बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान वो है जो हमारे अंदर मर जाता है। यह मौत हमारे जीते जी होती है, और इससे बड़ा नुकसान दूसरा नहीं है।’

एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार 3 सितम्बर के दिन होगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल से एक्टर का पार्थिव शरीर लोखंडवाला के सेलीब्रेशन हॉल में रखा जाएगा, जहां उनके करीबी लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को ओशीवारा के श्मशान घाट ले जाता जाएगा, जहां केवल 50 लोगों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के चलते पुलिस ने केवल 50 करीबी लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी है। आप सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार से जुड़ी ताजा खबरें पढ़ने के लिए बॉलीवुड लाइफ के साथ जुड़े रहिए।