Sidharth Shukla Post Mortem Report: Family Denies Any Conspiracy Behind Bigg Boss 13 Winner Death: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। हार्ट अटैक पड़ने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का देहांत हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने से पहले कुछ दवाईयां ली थी। इन दवाईयों को लेने के बाद अगले दिन सिद्धार्थ शुक्ला उठे ही नहीं। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला को कपूर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल का कहना है कि इलाज शुरू होने से पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो चुकी थी। Also Read - Sidharth Shukla की मौत से टूटे Bigg Boss होस्ट Salman Khan, बोले- 'इतनी जल्दी भी क्या थी'

पुलिस के मताबिक सिद्धार्थ शुक्ला की हालत सुबह 3 से 3.30 बजे के करीब खराब हो गई थी। बेचैनी होने पर सिद्धार्थ शुक्ला ने ये बात अपनी मां को बताई थी। मां ने पानी पिलाकर सिद्धार्थ शुक्ला को सुला दिया था। जिसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला नहीं उठे। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने पुलिस को बताया है कि एक्टर की मौत में किसी तरह की कोई साजिश नहीं है।

परिवार नहीं चाहता कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर किसी तरह की कोई अफवाह उड़े। इस समय सिद्धार्थ शुक्ला का बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिवार के लोग सिद्धार्थ शुक्ला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। Also Read - Sidharth Shukla के वन-लाइनर वाला वीडियो हुआ वायरल, कहा था ‘अगर मैं मरूंगा ना तो...’

ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर पर किसी तरह की चोट का निशान नहीं मिला है। अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपनी मां और दो बहनों को अकेला छोड़कर चले गए हैं। बॉलीवुड और टीवी सितारे लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर पहुंच रहे हैं। Also Read - Sidharth Shukla की मौत की खबर सुनते ही जानी दुश्मन Rashami Desai ने किया ये काम, फैंस हुए हैरान

इन सितारों की लिस्ट में हिंदुस्तानी भाऊ, राहुल महाजन, जय भानुशाली, राजकुमार राव, पत्रलेखा और शेफाली जरीवाला का नाम शामिल है। इसके अलावा सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन जैसे बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी है।