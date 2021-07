Shehnaaz Gill संग ब्रेकअप की अफवाह फैलाने वालों पर फूटा Sidharth Shukla का गुस्सा, कहा, 'भई, आंखें चौड़ाने के लिए...'

Sidharth Shukla shuts breakup rumours with Shehnaaz Gill: टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) की मोस्ट लवेबल जोड़ी सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) को लेकर अभी बीते दिनों ही एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। रिपोर्ट्स थीं कि बिग बॉस 13 की सबसे प्यारी जोड़ी सिडनाज के बीच दरार आ गई है। जिसके बाद से इन दोनों ने एक दूसरे से बात तक करनी बंद कर दी है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। इसके बाद ये रिपोर्ट्स आग की तरह फैली। अब वायरल होती इन खबरों पर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने चुप्पी तोड़ी है। Also Read - Shehnaaz Gill और Sidharth Shukla के बीच आई खटास, कुछ महीने पहले उड़ी थी शादी की अफवाह

सिद्धार्थ शुक्ला ने एक ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को लेकर कमेंट किया है। सिद्धार्थ शुक्ला ने बिना अपना और शहनाज गिल का नाम लिए लिखा, ‘कुछ न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा हूं। सच कहूं तो क्या मजाक है। भई आंखें चौड़ाने वाला ही कुछ चाहिए तो कुछ पॉजिटीव लिख लो। इतनी निगेटिविटी कहां से लाते हो... मेरे बारे में मुझसे ज्यादा आप कैसे पता लगा लेते हो... मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं.... भगवान आपकी रक्षा करें।’ सिद्धार्थ शुक्ला का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं।

Being reading a few newz articles …. Least said they are hilarious….. bhayi eye balls he Chahiyea tho kuch positive likh lo ….itni negativity kaha se latte ho…How do you’ll manage to know more about me better than me… least I can say .. may God bless you all ?

— Sidharth Shukla (@sidharth_shukla) July 8, 2021