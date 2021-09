Sidharth Shukla लंदन जाकर करवाना चाहते थे अपना इलाज, अपनी इस आदत से हो गए थे परेशान

Sidharth Shukla wanted to go London for lung cleaning treatment: टीवी के जाने-माने कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर ने लोगों को अंदर तक तोड़ दिया है। लोग यही कह रहे हैं कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का यूं चला जाना हर किसी की खल रहा है। अभी तक इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं रहें। सिद्धार्थ 40 साल के थे और बताया जा रहा है कि उनके निधन की वजह हार्ट अटैक है। लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर खुद की फिटनेस पर ध्यान देने वाले सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर जिम में 3 घंटे बिताने वाले शख्स के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? Also Read - TV News of The Day: Rupali Ganguly ने रोमांटिक अंदाज में पति को दी शादी की सालगिरह की बधाई, टीवी पर दोबारा लौटेंगी Kavita Kaushik

डेढ़-दो साल पहले बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में सिद्धार्थ शुक्ला ने इस बात का जिक्र किया था कि वो सिगरेट की लत से परेशान हो चुके हैं। बिग बॉस 13 में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) से बात करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया था। इस दौरान उनके पास विशाल आदित्य सिंह भी बैठे हुए थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने तब कहा था कि वो अपनी लंग क्लीनिंग ट्रीटमेंट के लिए लंदन जाना चाहते हैं।

सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था कि लंदन में ये सब अच्छे तरीके से होता है और वहां पर आसानी से उनका डार्क कार्बन निकाल दिया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला की इन बातों से साफ झलकता है कि वो जल्द से जल्द सारी बुरी चीजों से छुटकारा पा लेना चाहते थे।

आज शाम को होगी प्रेयर मीट

सिद्धार्थ शुक्ला के घरवालों ने आज शाम 5 बजे एक ऑनलाइन प्रेयर मीट रखी है। इस प्रेयर मीट के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि फैंस भी इस प्रेयर मीट का हिस्सा बन सकते हैं।