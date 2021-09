Sidharth Shukla's car window has been broken, What happened with him on Wednesdays night: सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर से इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि फैंस भी आहत हैं। बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार की सुबह ही सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने फ्लैट में अंतिम सांस ली है। आनन-फानन में उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक के चलते हुए है। देर रात सीने में दर्द होने की शिकायत के बाद सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां के पास पहुंचे थे और उनके हाथ से ठंडा पानी पीया था। सिद्धार्थ की मां और बहनों ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को दिए गए बयान में ये साफ कहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन के पीछे कोई भी फाउल प्ले नहीं है। इस बीच अब एक और एंगल उठकर सामने आ रहा है। Also Read - Sidharth Shukla की मौत की खबर सुनकर निशब्द हुए Ravi Kishan, बोले ‘इतनी कम उम्र में...’

ताजा जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला बुधवार की रात 8 बजे किसी मीटिंग से लौटे थे। सिद्धार्थ शुक्ला के पड़ोसियों का कहना है कि उनकी कार (BMW) के शीशे टूटे हुए थे। सिद्धार्थ शुक्ला की गाड़ी के टूटे हुए शीशों ने कहानी को पूरी तरह से मोड़ दिया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि बुधवार की रात सिद्धार्थ शुक्ला की किसी के साथ अनबन हुई थी, जिसके चलते वो काफी परेशान थे।

मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की इस गाड़ी को जब्त कर लिया है और इससे जुड़ी तहकीकात भी कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कथित गर्लफ्रेंड के साथ उनकी कहासुनी हुई थी।

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से टूटी शहनाज गिल

शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग तो पूरी दुनिया देख चुकी है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल का क्या हाल हो रहा होगा...ये सोच-सोचकर उनके फैंस परेशान हैं। शहनाज गिल के पिता ने बताया है कि सिद्धार्थ के निधन के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा 'अब मैं कैसे जिउंगी…?'