Shehnaaz Gill Says Sidharth Ke Saath Mera Rishta Kabhi Nahi Tootega: टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का गुरुवार की सुबह कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन ने उनके सभी फैंस और पूरी टीवी इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। 'बालिका वधू' और 'दिल से दिल तक' जैसे शो में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला ने रिएलिटी शो 'बिग बॉस 13' में अपनी जर्नी के साथ अपार लोकप्रियता हासिल की। ​​अभिनेता की बॉन्डिंग शो के दौरान शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के साथ देखी गई। दोनों के इस शो में हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया और इस बाहर से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ-शहनाज का रिश्ता कायम रहा। Also Read - Sidharth Shukla को मरते वक्त पानी न मिलने की बद्दुआ देने वाली Rashami Desai हुईं ट्रोलिंग का शिकार, फैंस कर रहे हैं थू थू

हालांकि शहनाज सिद्धार्थ के लिए अपने प्यार का इजहार करती रहीं लेकिन अभिनेता ने इस बॉन्ड को केवल दोस्ती का नाम दिया। सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस उन्हें Sidnaaz कहकर बुलाते थे। हाल ही में दोनों को करण जौहर के रिएलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी' के मंच पर देखा गया था। वहां शहनाज ने सिद्धार्थ के साथ अपने कनेक्शन के बारे में बात करते हुए कहा, 'ये बॉयफ्रेंड, तो छोड़ कर चले जाते हैं लेकिन ये जो मेरा रिश्ता है ना वो कभी नहीं टूटेगा।' Also Read - Remembering Sidharth Shukla: Balika Vadhu ने दी पहचान तो Khatron Ke Khiladi 7 और Bigg Boss 13 से बने सुपरस्टार, कुछ ऐसा था सिद्धार्थ शुक्ला का सफर

Nazar lag gai ?

Just some days before when #SidharthShukIa & #ShehnaazGiII (aka #SidNaaz ) came in #BigBossOTT ! pic.twitter.com/foLgGdbVJD

