Sidharth Shukla को मरते वक्त पानी न मिलने की बद्दुआ देने वाली Rashami Desai हुईं ट्रोलिंग का शिकार, फैंस कर रहे हैं थू थू

Sidharth Shukla's Fans Brutly Trolled Rashami Desai for saying 'won't offer water if Shukla is dying in Bigg Boss 13: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का देहांत हो चुका। सिद्धार्थ शुक्ला केवल 40 साल के थे। हार्ट अटैक पड़ने की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं बचाया जा सका। सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत की खबर सामने आने के बाद टीवी जगत में शोक की लहर छा गई है। बीते 2 दिनों से टीवी सितारे लगातार सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बीते दिन ही सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया गया है। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में बहुत से टीवी सितारे शामिल हुए। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं।

लोग सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का दुख मना रहे हैं। इसी बीच सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने रश्मि देसाई को बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उनकी मौत के लिए रश्मि देसाई को दोषी ठहरा रहे हैं। बिग बॉस 13 के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली थी। इस दौरान रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर एक बयान दिया था।

रश्मि देसाई ने कहा था कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला मर भी रहा होगा तो भी मैं इस पानी नहीं दूंगी। रश्मि देसाई का ये वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर सिद्धार्थ शुक्ला का गुस्सा भड़क गया है। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने रश्मि देसाई की पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले ही रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ शुक्ला की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

देखें रश्मि देसाई की पोस्ट-

इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा, तुम तस्वीरें क्यों शेयर कर रही हो तुम चाहती थी कि उसे मरते समय पानी भी नसीब न हो। एक दूसरे यूजर ने लिखा, रश्मि देसाई आज तो तुम बहुत खुश होंगी। आज तुम्हारी बद्दुआ पूरी हो गई। उनका ही नहीं एक यूजर ने तो रश्मि देसाई को दिखाना न करने की सलाह भी दे डाली है।

देखें फैंस के कमेंट्स-

बीते दिन से ही लोग बुरी तरह से रश्मि देसाई को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि गुस्से में रश्मि देसाई को इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आज उनके मुंह से निकली बात सच हो गई है।