Sidharth Shukla के पैरों में गिरकर बुरी तरह गिड़गिड़ा रही थीं Shehnaaz Gill, Sambhavna Seth ने सुनाई दर्दनाक दास्तान

बिग बॉस 13 के विनर और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के देहांत ने लोगों को रूला दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार और फैंस के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की खास दोस्त शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) भी उनके जाने के बाद अपने होश खो बैठी हैं। अब भी ये बात मानने को राजी नहीं हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं हैं। बीते दिन अंतिम संस्कार के दौरान भी शहनाज गिल केवल सिद्धार्थ शुक्ला को याद करती नजर आईं। शहनाज गिल की हालत देखकर वहीं मौजूद सभी लोगों का दिल पसीज गया। टीवी अदाकारा संभावना सेठ (Sambhavna Seth) शहनाज गिल को देखकर रोने लग गईं। बाद में संभावना सेठ ने शहनाज गिल की हालत के बादे में मीडिया को बताया।

संभावना सेठ ने कहा, 'शहनाज गिल लगातार रोए जा रही थी। वो सिद्धार्थ शुक्ला को उठाने की कोशिश कर रही थी। वो सिद्धार्थ मेरा बच्चा मेका बच्चा बोलकर चिल्ला रही थी। श्मशान घाट में वो सिद्धार्थ शुक्ला के पास ही बैठी थी। वो सिद्धार्थ शुक्ला के पैरों की तरफ थी। शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार की रस्मों में भी हिस्सा लिया। इस दौरान शहनाज गिल को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझसे शहनाज गिल की ये हालत देखी नहीं जा रही थी।'

आगे संभावना सेठ ने कहा, 'उस समय हर किसी की आंखे नम थी। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने इस दुखद घड़ी का मजबूती के साथ सामना किया है। उनके लिए ये सदमा बहुत बड़ा होने वाला है। लोगों के जाने के बाद उनको सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत याद आएगी। अगर ये हो सकता है तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। बीते कुछ समय से एक के बाद एक बुरी घटनाएं हो रही हैं। पता नहीं ये सब कब बंद होता।'

संभावना सेठ ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा, 'बिग बॉस 13 के दौरान मैंने और विंदू दारा सिंह ने सिद्धार्थ शुक्ला को पूरा सपोर्ट किया था। बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला हमसे मिलने आया था। आते ही सिद्धार्थ शुक्ला ने हमसे कहा था कि अब पार्टी करने का समय आ चुका है। मैंने पार्टी करने से मना कर दिया था। मैंने कहा था कि फिर कभी पार्टी होगी। मुझे नहीं पता था कि वो फिर कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। पुरानी बातें याद करके मेरा दिल बैठा जा रहा है।'