ब्रह्मकुमारी रीति-रिवाज से होगा Sidharth Shukla का अंतिम संस्कार, कुल इतने लोग होंगे अंतिम यात्रा में साथ

बिग बॉस 13 के विनर और टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने पूरे एंटरटेनमेंट जगत को हिलाकर रख दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक हुए निधन से लोग स्तब्ध हैं। बीते दिन यानि 2 सितंबर को बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने घर पर अंतिम सांस ली। वो महज 40 साल के थे। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। दिवंगत अभिनेता का अंतिम संस्कार अब बस कुछ ही देर में होने वाला है। इससे पहले उनके घर पर दिवंगत अभिनेता की आत्मा की शांति के लिए हिंदू रीति-रिवाज से पूजा पाठ किया जाना है।

सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर ब्रह्मकुमारी रीति के अनुसार शांति पाठ किया जाना है। इस पूजा को ब्रह्मकुमारी की तपस्विनी बेन करेंगी। उन्होंने बताया, ‘कूपर हॉस्पिटल से उनके शव घर आने के बाद हम पूजा करेंगे। इसके बाद सभी रस्में अदा की जाएंगी। सिद्धार्थ ब्रह्मकुमारी को मानने वाले थे। इसलिए उनकी अंतिम पूजा इसी तरह निभाई जाएंगी।’ सिद्धार्थ शुक्ला की मां भी ब्रह्मकुमारी क फॉलोअर थी।

अंतिम यात्रा में कुल 50 लोग ले पाएंगे हिस्सा

दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार आज दोपहर करीब 1.50 मिनट पर होगा। इस बीच कोरोना काल की वजह से प्रशासन ने अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला की भारी फैन फॉलोइंग की वजह से उनके घर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। दिवंगत अभिनेता के घर पर फिल्म और टीवी जगत के भी कई लोग पहुंच रहे हैं।

अंतिम वक्त में बैचेन थे सिद्धार्थ शुक्ला

सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला अपने अंतिम वक्त में काफी बैचेन थे। उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी। रात के करीब 3 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने परिवार से पीने की लिए पानी मांगा था। जिसे पीकर वो सो गए। दूसरी सुबह कूपर अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई।