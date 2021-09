शुक्रवार को एक बार फिर से ट्विटर पर हर बार की तरह सिडनाज (#SidNaaz) ट्रेंड हो रहा है लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है। सिडनाज के सिड यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) अब हमारे बीच नहीं हैं। गुरुवार (2 सितंबर) को हार्ट अटैक से मुंबई में सिद्धार्थ का निधन हो गया। आम लोग, उनके फैंस, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्स समेत किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि 40 साल की कम उम्र में ही एकदम फिट सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अब भी लोग उन्हें याद कर भावुक हुए जा रहे हैं।

शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सिडनाज हैशटैश पर लोग सिद्धार्थ के पुराने वीडियो और फोटोज शेयर कर रहे हैं। लोगों को सिद्धार्थ के जाने का गम तो है ही, साथ ही वे सब शहनाज गिल के लिए भी खासे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ के बिना शहनाज का हाल बुरा होने वाला है। इसकी पुष्टि तो उनके पिता संतोक सिंह ने भी कर दी। संतोक ने बताया कि सिद्धार्थ के गम में शहनाज गिल बोल नहीं पा रही हैं। ट्विटर पर लोग शहनाज और सिद्धार्थ के पुराने वीडियोज और तस्वीरें देख फैंस खासे भावुक हो गए हैं। देखिए लोगों के रिएक्शनंस... Also Read - Sidharth Shukla की मौत की खबर सुनकर निशब्द हुए Ravi Kishan, बोले ‘इतनी कम उम्र में...’

Don’t forget, Somewhere between Hello and Goodbye There was love so much love #sidnazz pic.twitter.com/9m67RtQjzX — Aman Singh (@thesarrcasmsays) September 3, 2021

आपको बता दें कि सिद्धार्थ की मौत पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री शॉक्ड है और किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सिड हमारे बीच में नहीं रहे हैं। सिड का यूं दुनिया से चले जाना हर किसी को अखर रहा है। उनके परिवार और जानने वालों का हाल तो एकदम बुरा हो गया है। किसी की आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं। लोगों के दिल भारी हो गए हैं। टीम बॉलीवुड लाइफ भी इस दुख की घड़ी में सिद्धार्थ और शहनाज के परिवार के साथ है। Also Read - Sidharth Shukla के कार के टूटे हुए शीशों ने बदली पूरी कहानी, मुंबई पुलिस कर रही है तहकीकात