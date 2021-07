Indian Idol के जज कभी नहीं बनेंगे Sonu Nigam, बोले 'मुझसे रोना-धोना नहीं होगा..'

Sonu Nigam revealed why he will not judge Indian Idol in future, says 'I can't do melodrama': सोनी टीवी का सुपरहिट रिएलिटी शो इंडियन आइडल (Indian Idol 12) के पहले दो सीजन जज करने वाले सोनू निगम (Sonu Nigam) ने ऐलान कर दिया है कि वो कभी भी इस शो के जज नहीं बनेंगे। सोनू निगम ने इंडियन आइडल 12 के पहले दो सीजन जज किए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने इस शो से किनारा कर लिया। सोनू निगम के अनुसार शो पर उनकी जज के तौर पर वापसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उन्हों कोई यह नहीं बता सकता कि जज के तौर पर कैसे कमेंट देने हैं या कैसी बातें करनी हैं? Also Read - Indian Idol 12 फिनाले से पहले Mohd Danish ने खेला अपना आखिरी दांव, Pawandeep की जीत पर मंडराया खतरा

इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सोनू निगम ने कहा है, ‘मैं एकदम साफ बात करता हूं। मुझे कोई नहीं बता सकता है कि मैं शो पर कैसे पेश आऊं या फिर क्या करूं? मैं गायिकी के अलग स्कूल से नाता रखता हूं। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं रिएलिटी शो को जज करूंगा लेकिन जो चीजें करना मैं एन्जॉय नहीं करता, वो नहीं कर पाऊंगा।’

अच्छी टीआरपी के लिए शो के मेकर्स कई चीजें करते हैं, जिस बारे में बात करते हुए सोनू निगम ने कहा, ‘ओटीटी की वजह से चैनलवालों के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो टीआरपी में जगह बनाए रखें। यह आसान काम नहीं हैं और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं इसमें उनका साथ नहीं दे पाऊंगा। मैं इस समय स्टार जलसा पर सुपर सिंगर नाम का शो जज कर रहा हूं, इसके साथ मेरा दिल है। मैं वहीं अच्छा हूं, बस वो लोग मुझसे रोने-धोनो को न कहें।’ Also Read - Indian Idol 12: टॉप 3 में जगह बनाने के लिए Nihal Tauro ने दी पावरपैक परफॉर्मेंस, Kavita Krishnamurti ने किया सलाम

इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) की लोकप्रियता पर अमित कुमार विवाद के बाद काफी प्रभाव पड़ा। शो से जुड़े लोगों ने अमित कुमार के खिलाफ बयानबाजी की और मंच पर उनका मजाक भी उड़ाया। सोनू निगम ने उस दौरान साफ कहा था कि इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के मेकर्स को अमित कुमार के नाम पर शोहरत पाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। Also Read - Indian Idol 12 फिनाले से पहले शो से बाहर होगा ये सिंगर, Pawandeep Rajan और Arunita Kanjilal की राह होगी आसान!