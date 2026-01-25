Splitsvilla 16: डेटिंग शो के सेट पर मर्यादा हुई तार-तार! टायने डी विलियर्स पर अंजलि श्मक ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- 'बिना सहमति...'

Splitsvilla 16: अपने प्रीमियर के कुछ ही दिनों के बाद स्प्लिट्सविला सीजन 16 एक बड़े विवाद में घिरता नजर आ रहा है. शो की कंटेस्टेंट अंजली श्मक ने अपने एक साथी प्रतियोगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Splitsvilla 16: एमटीवी (MTV) के डेटिंग शो स्प्लिट्सविला के 16वें सीजन (Splitsvilla 16) को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन शुरू होने के साथ ही ये शो एक बड़े विवाद में घिर गया है. MTV का ये रियलिटी शो, जिसे स्प्लिट्सविला X6: प्यार या पैसा भी कहा जा रहा है, इसमें ऑन-स्क्रीन होने वाले झगड़े अब ऑफ-स्क्रीन पहुंच गए हैं. दरअसल, एक कंटेस्टेंट ने दूसरे खिलाड़ी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कम्प्लेंट करने की धमकी दी है.

कैसे शुरू हुआ अंजलि और टायने के बीच विवाद?

ये पूरा विवाद पिछले हफ्ते के एपिसोड से शुरू हुआ जब 'प्यार विला' की कंटेस्टेंट अंजलि श्मक (Anjali Schmuck) को टायने डी विलियर्स (Tayne De Villiers) से यह कहते हुए देखा गया कि, वे उनकी दीवानी हैं. जबकि, टायने पहले से ही सदाफ के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर कर रहे थे. अंजलि की इस बात से टायने काफी असहज भी दिखे और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस देखने को मिली. इसी बीच टायने डी विलियर्स ने एक वीडियो शेयर किया जो इनके बीच विवाद की वजह बना.

टायने ने वीडियो शेयर अंजलि को बताया क्रेजी

इस एपिसोड के तुरंत बाद टायने डी विलियर्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अंजलि को 'क्रेजी' और 'भ्रम में जीने वाली' बताया. उन्होंने अंजलि के बिहेवियर की आलोचना करते हुए कहा, 'वह सचमुच पागल है, मेरे लिए नहीं बल्कि आम तौर पर, यह लड़की पूरी तरह से भ्रम में जी रही है.' जैसे ही टायने ने ये वीडियो शेयर किया उनके फैंस ने वैसे ही इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया और टायने का यही बयान अंजलि के साथ उनके विवाद की वजह बना.

अंजलि ने दिया टायने के वीडियो का जवाब

टायने डी विलियर्स के इस वीडियो के बाद अंजलि श्मक कहां चुप बैठने वाली थीं. उन्होंने पलटवार करते हुए टायने पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है. टायने के वीडियो पर जवाब देते हुए अंजलि ने दावा किया कि, शो के पहले ही दिन टायने ने उन्हें बिना उनकी मर्जी के गलत तरीके से छुआ था. अंजलि ने लिखा, 'टायने, पहली बात तो यह कि मुझे चैनल ने तुम्हारे पास जाने को कहा था, वरना मैं कभी नहीं जाती. दूसरी बात, तुमने पहले ही दिन मुझे बिना मेरी सहमति के गलत तरीके से छुआ था, तो अब यह बात मत ही करो कि पागल कौन है.'

अंजलि ने टायने पर लगाए गंभीर आरोप

हालांकि, बात यही खत्म नहीं हुई. अंजलि ने आगे अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो इस मुद्दे पर खुलकर बात करती नजर आईं. उन्होंने टायने पर आरोप लगाया कि, वह अटेंशन और फॉलोअर्स पाने के लिए उन्हें निशाना बना रहे हैं. अंजलि ने वीडियो में कहा, 'हेलो दोस्तो, तो टायने ने कुछ वीडियो बनाए हैं, क्योंकि उसके पास काम नहीं है और उसे फॉलोअर्स और कंटेंट चाहिए, इसलिए वे मुझे पागल कर रहा है.'

अंजलि श्मक ने दे डाली ये धमकी

अंजलि ने आगे कहा, 'मैं बस आप लोगों को यह बताना चाहती हूं कि शो के पहले दिन टायने ने मुझे मेरी मर्जी के बिना गलत तरीके से छुआ था और मैं अभी उसके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर सकती हूं, तो हां टायने तुम मुझे पागल कहना चाहते हो कहो, लेकिन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम असल में क्या हो. वहां तक बात मत ही ले जाओ.' अंजलि ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि, टायने की तरह वो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हैं और उनके पास सोशल मीडिया के अलावा भी काम हैं और उन्होंने 'गुड लक' कहकर अपनी बात खत्म की.

आरोपों पर क्या बोले टायने डी विलियर्स?

फिलहाल अंजलि श्मक के इन गंभीर आरोपों पर टायने डी विलियर्स का कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया है. चैनल की तरफ से भी अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं देखने को मिला है. बता दें कि, स्प्लिट्सविला 16 का प्रीमियर 9 जनवरी 2026 को हुआ था. यह हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे MTV इंडिया पर आता है और इसे JioHotstar पर भी स्ट्रीम किया जा सकता है.

