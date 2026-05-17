Splitsvilla X6 Winner: कुशल तंवर और कायरा अनू ने जीता 'स्प्लिट्सविला X6' का खिताब, प्राइज मनी जानकर उड़ जाएंगे होश!

Splitsvilla X6 Winner: आखिरकार 'एमटीवी स्प्लिट्सविला X6' के विनर का फैसला हो ही गया. महीनों के जबरदस्त ड्रामे, गजब की लड़ाइयों और दिल टूटने-जुड़ने के सिलसिले के बाद कुशल तंवर और कायरा अनू ने बाजी मार ली है. शो के ग्रैंड फिनाले में इस जोड़ी ने चमचमाती ट्रॉफी उठाई और अपने साथ पूरे 20 लाख रुपये की भारी-भरकम प्राइज मनी भी घर ले गए.
इस बार का फिनाले सिर्फ टास्क तक सीमित नहीं था, मेकर्स ने इसमें एक तगड़ा ट्विस्ट भी डाला था. फिनाले में 5 लाख रुपये से भरा एक ब्रीफकेस टास्क रखा गया था. ट्विस्ट ये था कि कोई भी कंटेस्टेंट शो छोड़कर वो 5 लाख रुपये ले सकता था. लेकिन भाई, जब इरादे ट्रॉफी जीतने के हों, तो 5 लाख पर कौन रुकता है. किसी भी कंटेस्टेंट ने उस ब्रीफकेस को हाथ नहीं लगाया. नतीजा ये हुआ कि विनर को मिलने वाली पूरी 20 लाख रुपये की रकम सेफ रही और आखिरकार वो कुशल-कायरा की झोली में जा गिरी.
एमटीवी स्प्लिट्सविला X6 का सफर आसान नहीं था. सेमी-फिनाले तक आते-आते शो में सिर्फ 4 जोड़ियां बची थीं, जिनके बीच कांटे की टक्कर थी. ये जोड़ियां थीं कुशल तंवर और कायरा अनू, योगेश रावत और रुरु ठाकुर, सोराब बेदी और निहारिका तिवारी और तायने और सौंदर्या शेट्टी की. इन चारों के बीच टास्क और वोटिंग का ऐसा कड़ा मुकाबला हुआ कि सांसें थम गईं. आखिरकार, सोराब-निहारिका और तायने-सौंदर्या का पत्ता कट गया और फिनाले की टॉप-2 जोड़ियां बनीं. फिनाले टास्क में गुल्लू और कायरा ने ऐसा दम दिखाया कि योगेश और रुरु देखते रह गए.
जीत की खुशी से गदगद कुशल ने खुलकर अपने दिल की बात कही. उन्होंने कहा, "भाई! हम दोनों ही इस जीत को पूरी तरह डिजर्व करते थे. अगर आप हमारा पूरा सफर देखो चाहे वो आपसी ट्यूनिंग हो, टास्क परफॉर्म करना हो या सही अलायंस बनाना, हमने हर जगह अपना बेस्ट दिया. कायरा हर टास्क से पहले कहती थी कि मुझे तेरे लिए जीतना है, और यही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था."
गुल्लू ने हंसते हुए कहा, "शुरुआत में लोग मुझे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे हम सबके फेवरेट बन गए. अगर आप किसी की नफरत को प्यार में बदल दो, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी जीत कोई और हो ही नहीं सकती." दूसरी तरफ, कायरा भी अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थीं. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "मेरे पास इस फीलिंग को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं. मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही हूं कि गुल्लू के साथ मैंने 'एमटीवी स्प्लिट्सविला X6-प्यार या पैसा' जीत लिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.