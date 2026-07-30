सालों बाद TV पर लौटेगी कबीर सिंह की लव स्टोरी? Yeh Fitoor Tera का प्रोमो है इस बात का सबूत

Yeh Fitoor Tera Connects with Kabir Singh: हाल ही में टीवी सीरियल ये फितूर तेरा को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. चलिए जानते हैं कि फैंस इस शो की तुलना कबीर सिंह के साथ क्यों कर रहे हैं.

सालों बाद TV पर लौटेगी कबीर सिंह की लव स्टोरी?

स्टार प्लस (Star Plus) अक्सर ऐसे शोज लेकर आता है जो कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर जाए. यही वजह है जो स्टार प्लस एक्सपेरिमेंट करने से जरा भी पीछे नहीं हटता है. जल्द ही स्टार प्लस एक और बड़ा एक्सपेरीमेंट करने वाला है. आने वाले दिनों में 'ये फितूर तेरा' (Yeh Fitoor Tera) नाम का शो टीवी पर दस्तक देने वाला है. कुछ समय पहले ही सीरियल 'ये फितूर तेरा' का प्रोमो फैंस के साथ शेयर कर दिया गया है. सीरियल 'ये फितूर तेरा' के प्रोमो में ईशान धवन (Ishaan Dhawan) जीत के तौर पर नजर आ रहे हैं. वहीं शो के प्रोमो में टीवी अदाकारा देबचंद्रिमा सिंघा रॉय (Debchandrima Singha Roy) सौम्या के तौर पर एंट्री करती नजर आ रही हैं. सीरियल 'ये फितूर तेरा' 5 अगस्त से टीवी पर धमाका करने वाला है. टीवी पर आने से पहले ही देबचंद्रिमा सिंघा रॉय और ईशान धवन ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं.

ईशान धवन बने टीवी के कबीर सिंह

लोग तो अभी से देबचंद्रिमा सिंघा रॉय पर फिदा हो गए हैं. वहीं दूसरी तरफ ईशान धवन भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं. हाल ये हो चुका है कि लोगों ने अभी से ईशान धवन की तुलना कबीर सिंह के साथ करना शुरू कर दिया है. अब आपको याद ही होगा कि कैसे फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर ने एक सिरफिरे आशिक की तरह प्रीती का पीछा किया था. ईशान धवन का भी शो में कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है.

कैसा इंसान है ये फितूर तेरा का जीत?

ईशान धवन के तेवर, गुस्सा और पागलपन कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं. ईशान धवन का किरदार बहुत इंटेंस है लेकिन वो इमोशनल भी है. जीत को पता है कि वो अपने प्यार के बिना नहीं रह सकता. बावजूद इसके वो दिल की बात खुलकर नहीं बोल पाता. जीत के अतीत में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने उसे बदलकर रख दिया है. वो कभी भी सोसाइटी के नॉर्म्स में नहीं बंधकर रहना चाहता. जीत हर उस चीज पर सवाल खड़ा करती है जो उसे समझ नहीं आती. यही वजह है कि वो सबके होते हुए भी अकेला है.

क्या टीआरपी में धमाल मचा पाएगा सीरियल 'ये फितूर तेरा'?

आपको जानकर हैरानी होगी कि सीरियल 'ये फितूर तेरा' मे एक जैनजी की लव स्टोरी दिखाई जानी है. ऐसे में पूरे आसार हैं कि आज की जनरेशन के लोग भी सीरियल 'ये फितूर तेरा' को पसंद करें. कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सीरियल 'ये फितूर तेरा' टीआरपी की दुनिया पर राज करता है.