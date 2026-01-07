Naagin 7 में नई विलेन बन तहलका मचाएंगी सुधा चंद्रन? शो का किया खुलासा; बोलीं- कहानी में ट्विस्ट आएगा...

Is Sudha Chandran Enter In Naagin 7: एकता कपूर के शो नागिन 7 में सुधा चंद्रन की एंट्री से जुड़े सवाल उठ रहे हैं. इस पर खुद एक्ट्रेस ने रिएक्ट किया है. आइए आपको बताते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है?

Is Sudha Chandran Enter In Naagin 7: एकता कपूर का सुपरहिट सीरियल नागिन का 7वां सीजन धांसू अंदाज में शुरू हो गया है. नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी और नमिक पॉल लीड रोल निभा रहे हैं और ईशा सिंह-एलिस कौशिक का भी महत्वपूर्ण रोल है. दावा है कि आने वाले एपिसोड में भी कई नए कलाकार नजर आने वाले हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुधा चंद्रन एक बार फिर नागिन में वापसी कर रही हैं. क्या वह नागिन 7 में नजर आने वाली हैं? इस सवाल का जवाब सुधा चंद्रन ने सामने आकर दिया है. आइए आपको बताते हैं कि एक्ट्रेस ने क्या कहा है.

सुधा चंद्रन ने नागिन 7 में एंट्री पर कही ये बात

सुधा चंद्रन (Sudha Chandran) ने टेली मसाला से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने करंट सीरियल और नागिन 7 के बारे में पूछा गया. इस दौरान एक्ट्रेस से सवाल किया गया कि क्या वह नागिन 7 (Naagin 7) का हिस्सा बनने वाली हैं? इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि अभी तक उन्हें नागिन 7 के मेकर्स की तरफ से शो का कोई भी ऑफर नहीं मिला है और इसी वजह से वह नागिन 7 में नहीं आ रही हैं. इसके बाद उनसे पूछा गया कि उनकी फेवरेट नागिन कौन सी है? तो एक्टर ने इस पर मौनी रॉय का नाम लिया. मौनी रॉय संग सुधा चंद्रन ने नागिन के पहले और दूसरे सीजन में काम किया था. सुधा चंद्रन ने कहा कि सारे सीजन में उनकी फेवरेट नागिन मौनी रॉय हैं. उनका चाल-ढाल और आंखें... वो पूरी तरह से नागिन में ढल जाती हैं.

TRENDING NOW

किस शो में नजर आ रही हैं सुधा चंद्रन

बता दें कि सुधा चंद्रन ने अपने शो नयनतारा के बारे में भी बात की, जिसमें वह बीते काफी समय से नजर आ रही हैं. इस शो में श्रुति बिष्ट और अर्जुन चक्रवर्ती लीड रोल में हैं. सुधा चंद्रन ने इस शो में अपने रोल से कई सारे ट्विस्ट लेकर आने वाली हैं. वह इस सीरियल में घोरकामिनी के रोल में दिख रही हैं, जो सिर्फ अच्छाई में विश्वास रखती है.

नागिन 7 में नागिन कौन बनेगा?

बता दें कि नागिन 7 शुरू हो चुका है और इस शो में लीड रोल में प्रियंका चाहर चौधरी नजर आ रही हैं. प्रियंका नागरानी बनी हैं और एलिस कौशिक भी नागिन के रोल में हैं. वहीं, मनिक पॉल मेल लीड रोल में हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more