'आत्महत्या महापाप है...' संचिता उगले के निधन पर बोले रवि किशन, सुसाइड करने वालों को लेकर कही ये शाॅकिंग बात

टीवी एक्ट्रेस संचिता उगले की खुदकुशी के मामले ने सबको हिला कर रख दिया है. इस दुखद घटना पर एक्टर और सांसद रवि किशन ने तीखा रिएक्शन देते हुए सुसाइड को महापाप बताया है.

संचिता उगले के निधन पर बोले रवि किशन

मनोरंजन जगत से आई एक बेहद दुखद खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. 'कुमकुम भाग्य' और विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' में नजर आ चुकीं 22 साल की युवा एक्ट्रेस संचिता उगले ने 14 जून को अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. इस झकझोर देने वाली घटना के बाद अब इंडस्ट्री में तरह-तरह के दावे और खुलासे हो रहे हैं. इस पूरे मामले पर भोजपुरी सुपरस्टार और लोकसभा सांसद रवि किशन ने गहरा दुख जताते हुए युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है.

रवि किशन ने सुसाइड को बताया महापाप

एक्ट्रेस की मौत पर रिएक्शन देते हुए रवि किशन ने कहा कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं. उन्होंने कहा, "हमारी एक छोटी 22 साल की कलाकार ने सुसाइड कर लिया, यह बेहद दुखद है. जिंदगी में सुख-दुख तो आते-जाते रहते हैं. दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परेशान या दुखी न हो, लेकिन जिंदा रहना जरूरी है."

रवि किशन ने अध्यात्म और मेडिटेशन पर जोर देते हुए कहा कि इससे इंसान को मुश्किल वक्त से लड़ने की ताकत मिलती है. उन्होंने सुसाइड को सबसे बड़ा पाप बताते हुए कहा, "जो लोग आत्महत्या करते हैं, उनकी आत्मा को कभी मोक्ष नहीं मिलता. चूंकि वे अपने तय समय से पहले जान दे देते हैं, इसलिए उनकी आत्मा यहीं धरती पर प्रेत-पिशाच बनकर भटकती रहती है."

VIDEO | Gorakhpur: On TV Actress Sanchita Ugale’s demise, BJP MP Ravi Kishan (@ravikishann) says, “Just yesterday, one of our artists, a young television actress who was only 22 years old, died by suicide. It is very tragic. That is why meditation is important. Spirituality is… pic.twitter.com/PXi9ncF1tD — Press Trust of India (@PTI_News) June 16, 2026

टॉर्चर और वॉट्सऐप चैट से बड़ा खुलासा

शुरुआती जांच में सामने आया है कि संचिता उगले काफी समय से गहरे डिप्रेशन से गुजर रही थीं. संचिता के पिता ने भी इस बात की पुष्टि की है और दावा किया है कि उनकी बेटी को कोई बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था पैसों के साथ-साथ कुछ और नाजायज मांगें भी की जा रही थीं, जिसके दबाव में आकर संचिता ने यह खौफनाक कदम उठाया. इस बीच पुलिस के हाथ संचिता की वॉट्सऐप चैट लगी है, जिससे पता चला है कि उनके को-स्टार उज्जवल शर्मा उन्हें बुरी तरह हैरेस कर रहे थे. 14 जून को जब घर पर कोई नहीं था, तब संचिता ने साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटककर अपनी जान दे दी.

6 महीने से मरना चाहती थीं संचिता!

संचिता की दोस्त गीतांजलि ने पुलिस और मीडिया के सामने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है. गीतांजलि के मुताबिक, संचिता पिछले 6 महीने से लगातार उनसे कह रही थी कि वह अब और जीना नहीं चाहती. वह अक्सर कहती थी कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, जहां इतना ज्यादा टॉर्चर सहना पड़े.' वहीं, उनकी एक और को-स्टार मेघा शर्मा ने भी माना कि संचिता पिछले कुछ समय से भारी मानसिक तनाव में थीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.