Sumbul Touqeer Khan On His Relationship: एक्ट्रेस सुंबुल तौकीर खान ने टीवी की दुनिया में तेजी से अपना नाम कमाया है। सीरियल 'इमली' ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई थी, तो वहीं बिग बॉस 16 ने सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) की पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा दिए। आज के समय में सुंबुल टीवी जगत की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं। सुंबुल जल्द ही सीरियल काव्या एक जज्बा एक जुनून में नजर आने वाली हैं और वह इन दिनों इस सीरियल के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में सुंबुल ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने अपने पार्टनर की उन खूबियों के बारे में बताया, जो उन्हें हमेशा से चाहिए।

किसी को डेट नहीं कर रहीं सुंबुल

सुंबुल तौकीर खान का नाम उनके को-एक्टर फहमान खान और बिग बॉस में शालिन भनोट के साथ जुड़ चुका है, लेकिन एक्ट्रेस ने इन दोनों ही अभिनेताओं को अपना दोस्त बताया था। वहीं, अब सुंबुल ने अपने पार्टनर पर बात की है। सुंबुल तौकीर खान से अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि वह पूरी तरह सिंगल हैं और वह अभी किसी को डेट नहीं कर रही हैं। सुंबुल ने आगे बताया कि उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए, जिसके साथ वह आराम से बैठकर ढेर सारी बातें कर सके। इसके अलावा, वह अपने पार्टनर के साथ शांति से भी बैठ सके। बता दें कि सुंबुल तौकीर खान अभी सिर्फ 19 साल की हैं। एक्ट्रेस अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान देना चाहती हैं।

सीरियल काव्या में बनीं आईएएस ऑफिसर

सुंबुल तौकीर खान का सीरियल 'काव्या एक जज्बा एक जुनून' जल्द ही टीवी पर ऑन एयर होने वाला है। इस सीरियल में सुंबुल चुलबुली हरकतों में नजर नहीं आएंगी। वह आईएएस ऑफिसर का रोल निभा रही हैं, जिससे साफ है कि सीरियल में एक्ट्रेस के सख्त मिजाज नजर आएंगे। साथ ही समाज में कुछ बदलाव करने की चाह भी दिखाई देगी। इस सीरियल में सुंबुल के साथ मिश्कत वर्मा नजर आएंगे। दोनों की जोड़ी अभी से ही सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जल्द ही इस सीरियल के जरिए दोनों टीआरपी की लिस्ट में भी बदलाव कर सकते हैं।