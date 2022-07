Sumona Chakravarti Supports Ranveer Singh: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणवीर सिंह अपने न्यूड फोटोशूट के बाद से ही लोगों के निशाने पर बने हुए हैं। एक कपल ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के खिलाफ अश्लीलता फैलाने और महिलाओं की भावनाओं को आहत करने के मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। दूसरी ओर बॉलीवुड कलाकार भी लगातार रणवीर सिंह के इस फोटोशूट पर कमेंट कर रहे हैं। वहीं हाल ही में 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) का हिस्सा रह चुकीं एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) ने भी रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर रिएक्शन दिया है। हालांकि उन्होंने एक्टर का सपोर्ट किया और बताया कि उन्हें इस फोटोशूट से कोई भी परेशानी नहीं है। Also Read - Koffee With Karan: इन सेलेब्स ने चैट शो पर उड़ाई थी करण जौहर की खिल्ली, एक ने बताया था टाइम पास

सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) ने रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, "मैं एक महिला हूं। लेकिन न तो मेरी भावनाएं आहत हुई हैं और न ही गरिमा।" सुमोना चक्रवर्ती ने अपनी पोस्ट में मम्मी के साथ की गई चैट भी शेयर कीं, जिसमें उनकी मम्मी ने रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर रिएक्शन दिया था। स्क्रीनशॉट में उनकी मम्मी ने रणवीर की फोटोज पर कहा था, "फोटोज तो अच्छी हैं। भगवान जाने कौन सी भावनाएं आहत हुई हैं। हो सकता है कि वह और फोटोज देखना चाहते हों।" Also Read - पूनम पांडे के बाद रणवीर सिंह के सपोर्ट में उतरी उर्फी जावेद, केस दर्ज कराने वाले NGO को सुनाई खरी-खोटी

सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) ने अपनी मम्मी की चैट को साझा करते हुए लिखा, "यह मेरी मम्मी ने कहा ह, या यह कह सकते हैं कि एक महिला ने।" बता दें कि रणवीर सिंह से पहले एंटरटेनमेंट की दुनिया के कई एक्टर न्यूड फोटोशूट करवा चुके हैं, जिसमें मिलिंद सोमन और अक्षय खन्ना का नाम शामिल है। हालांकि रणवीर सिंह इस फोटोशूट के बाद न केवल ट्रोल हुए, बल्कि उनके खिलाफ लोगों ने जमकर शिकायतें भी कीं।

सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) के अलावा एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने भी रणवीर सिंह की इन तस्वीरों पर कमेंट किया। लेकिन उन्होंने फोटोशूट के लिए एक्टर के साथ-साथ दीपिका पादुकोण को भी आड़े हाथों लिया और कहा, "जिस तरह दीपिका ने मुझको देखा, ऐसे ऊपर से नीचे। कि इतना छोटा सा टॉप, इतने छोटा सा शॉर्ट। गनीमत है कि कुछ तो था जिस्म पर, आपके पतिदेव के जिस्म पर क्या है मैडम।"