Sunil Grover Video: 'एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे'? सुनील ग्रोवर का नया वीडियो देख फैंस ने की जमकर तारीफ

कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) के बेहतरीन काम को काफी सराहा जाता है. फिर चाहें वह कॉमेडी करें या कोई सीरियस रोल करें. कॉमेडियन के दिलचस्प वीडियोज अक्सर सोशल मीडिया पर आते रहते हैं. फिलहाल, सुनील ग्रोवर इन दिनों अपने एक लेटेस्ट वीडियो को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, उनका सादगी वाला अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को खूब पसंद आ रहा है. सुनील ग्रोवर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें वह गंगा के घाट के किनारे आम लोगों के साथ लेटे हुए नजर आ रहे हैं. उनके वीडियो को देखकर फैंस ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया है. आए देखते हैं कि सुनील ग्रोवर के वीडियो में क्या दिख रहा है.
सुनील ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह रात में गंगा के घाट के किनारे चादर बिछाकर सोते नजर आ रहे हैं. उनके पास कई आम लोग भी सोते दिखाई दे रहे हैं. सुनील ग्रोवर ने इस वीडियो के साथ लिखा है, 'तारे जमीन पर.' उनको लेकर फैंस ने खूब कमेंट किए हैं. एक फैन ने लिखा है, 'इसे बोलते हैं डाउन टू अर्थ.' एक फैन ने लिखा है, 'एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे?' एक फैन ने लिखा है, 'मेरा फेवरेट एक्टर और इंसान.' एक फैन ने लिखा है, 'इस बंदे का जवाब नहीं.' इस तरह से लोगों ने सुनील ग्रोवर की तारीफों के पुल बांधे हैं. बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं है जब सुनील ग्रोवर ने सादगी भरा काम किया है. उनके इस तरह के वीडियोज अक्सर सामने आते रहते हैं.
गौरतलब है कि सुनील ग्रोवर की कॉमेडी का जवाब नहीं है. उन्होंने कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में मशहूर गुलाटी और गुत्थी जैसे किरदारों से लोगों का जमकर मनोरंजन किया है. उनके अंदाज को काफी पसंद किया जाता है. इसके अलावा सुनील ग्रोवर ने आमिर खान, सलमान खान, सनी देओल, धर्मेंद्र, जावेद अख्तर, गुलजार, कादर खान समेत तमाम सितारों की जबरदस्त मिमिक्री की है. सुनील ग्रोवर की मिमिक्री की काफी तारीफ होती है. दरअसल, वह जिसकी भी मिमिक्री करते हैं तो उसे एकदम अपने अंदर उतार लेते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.