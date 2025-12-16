ENG हिन्दी
  Border 2 के टीजर लॉन्च पर फूट-फूटकर रोए Sunny Deol, पापा धर्मेंद्र की आई याद; Video देख फैंस की भर आ...

Border 2 के टीजर लॉन्च पर फूट-फूटकर रोए Sunny Deol, पापा धर्मेंद्र की आई याद; Video देख फैंस की भर आईं आंखें

Sunny Deol Emotional At Border 2 Teaser Launch: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर लॉन्च हो गया. इस मौके पर सनी देओल काफी इमोशनल नजर आए. उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

By: Kavita  |  Published: December 16, 2025 4:28 PM IST

Sunny Deol Emotional At Border 2 Teaser Launch: बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बॉर्डर 2 का टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. विजय दिवस के मौके पर मुंबई में एक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें सनी देओल और बाकी स्टार कास्ट के बीच इस फिल्म के टीजर को ग्रैंड लेवल पर रिलीज किया गया. इस इवेंट में मेकर्स की तरफ से काफी कुछ स्पेशल करने की कोशिश की गई. सनी देओल की एंट्री भी काफी ग्रैंड हुई, लेकिन इसके बावजूद एक्टर के चेहरे पर मायूसी साफ झलकी. इतना ही नहीं, इवेंट में सनी देओल रोते तक नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं.

टीजर लॉन्च के वक्त रो पड़े सनी देओल

सनी देओल (Sunny Deol) ने बीते दिनों में अपनी जिंदगी के मुश्किल समय का सामना किया है. अभिनेता ने अपने स्टार पिता धर्मेंद्र को खोया है. धर्मेंद्र ने इस दुनिया को 24 नवंबर को अलविदा कह दिया, जिसके बाद अब सनी देओल पहली बार सामने आए. सनी देओल सीधा लोगों के बीच अपनी फिल्म बॉर्डर 2 (Border 2) के टीजर लॉन्च के मौके पर आए, लेकिन इस मौके पर भी उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखी. इतना ही नहीं, एक्टर इस इवेंट में कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे. इस इवेंट में अहान शेट्टी के साथ एंट्री लेने के बाद सनी देओल स्टेज पर एक डायलॉग बोलते हुए नजर आए, लेकिन अभिनेता एक सेकंड में इमोशनल हो गए और कुछ भी नहीं बोल पाए. इस मौके पर एक्टर का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने सनी देओल का हौंसला बढ़ाया. बता दें कि धर्मेंद्र के जाने के बाद सनी देओल का परिवार इस दुख से अभी भी उबरने की कोशिश कर रहा है लेकिन वर्क कमिटमेंट की वजह से सनी देओल को काम पर निकलना पड़ा, लेकिन वह अपना गम लोगों से छुपा नहीं पाए.

देखें वीडियो

कब रिलीज होगी फिल्म बॉर्डर 2

बता दें कि सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के टीजर को फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज हो रही है और इस फिल्म में सनी देओल के साथ-साथ बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं. फिल्म की स्टार कास्ट में सनी देओल के अलावा दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन के अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह, मेधा राणा शामिल हैं. इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. वहीं, इस फिल्म के पहले पार्ट यानी बॉर्डर का निर्देशन जेपी दत्ता ने किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

