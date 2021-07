Super Dancer 4 के मेकर्स ने दिया Shilpa Shetty को धोखा, वीकेंड पर नजर आएंगे Riteish Deshmukh और Genelia D'souza

Riteish Deshmukh and Genelia D'souza in Shilpa Shetty's show Super Dancer 4: पोर्न फिल्में बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा (Raj Kundra) के चलते शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) रिएलिटी शो सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) में बतौर जज नजर आती थी लेकिन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद पिछले वीकेंड पर वो इस शो पर नजर नहीं आईं। उनकी जगह बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने मेहमान बनकर शो में एंट्री मारी और जज की कुर्सी संभाली। इस बीच कई तरह की खबरें सामने आई लेकिन आखिर में साफ हुआ कि मेकर्स ने इस शो से शिल्पा शेट्टी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। लोग उम्मीद जताने लगे कि अपकमिंग वीकेंड पर शिल्पा शेट्टी की वापसी हो जाएगी लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं होने वाला है। Also Read - Super Dancer 4 है Taimur Ali Khan का फेवरेट रिएलिटी शो, Kareena Kapoor Khan ने किया खुलासा

सुपर डांसर 4 के मेकर्स ने इस हफ्ते बॉलीवुड की क्यूट जोड़ियों में से एक जेनेलिया डिसूजा (Genelia D'souza) और रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) को न्योता भेजा है। ये कपल मेहमान बनकर इस शो में एंट्री मारने वाले हैं। माना जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी इन दिनों शो के मेकर्स के टच में नहीं हैं और ऐसे में उन्हें स्पेशल गेस्ट बुलाने पड़ रहे हैं।

शो से जुड़े एक सूत्र ने बताया है, 'उन दोनों को ये शो काफी पसंद है और वो तुरंत ही मान गए। दोनों के साथ खूब मस्ती होने वाली है। रितेश और जेनेलिया की केमेस्ट्री पुरानी ही जैसी है। दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी शानदार है। कुल मिलाकर ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है।'

शो की रेटिंग में आई गिरावट

इस हफ्ते सामने आई टीआरपी लिस्ट के टॉप 5 शोज की लिस्ट से शिल्पा शेट्टी का ये रिएलिटी शो नदारद रहा। अमूनन ये शो टॉप 5 शोज की लिस्ट में आसानी से अपनी जगह बना लेता है। फिलहाल तो देखना होगा कि इस हफ्ते इस शो की रेटिंग क्या होती है। वैसे आप जेनेलिया और रितेश को सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) में देखने के लिए कितने उत्सुक हैं? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा।