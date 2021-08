Super Dancer 4: सेट पर Shilpa Shetty को काफी मिस करते हैं Anurag Basu, कहा ‘बहुत मुश्किल...’

Anurag Basu misses Shilpa Shetty on the sets of Super Dancer 4: सोनी टीवी के डांसिंग रिएलिटी शो सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) का फिनाले जल्द ही होने वाला है। बतौर जज नजर आने वाली शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) काफी लम्बे समय से इस शो में नजर नहीं आ रही हैं। पोर्न फिल्में बनाने के जुर्म में जबसे उनके पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है, तबसे शिल्पा ने सुपर डांसर 4 में भी आना बंद कर दिया है। शिल्पा की गैर-मौजूदगी में मेकर्स हर हफ्ते फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े लोगों को मेहमान के तौर पर इस शो पर बुलाते हैं। इस डांसिंग रिएलिटी शो के तमाम दर्शकों के साथ-साथ अनुराग बासु भी शिल्पा शेट्टी को काफी मिस करते हैं। अनुराग बासु (Anurag Basu) इस शो में जज की कुर्सी संभालते हैं। Also Read - TRP List 31st Week 2021 by Ormax Media: Indian Idol 12 ने मारी सबसे लम्बी छलांग, KKK 11 और Anupamaa को मिले ये स्थान

अपने हालिया इंटरव्यू में अनुराग बासु ने बताया है कि शिल्पा शेट्टी के बिना काम करना उनके और गीता कपूर के लिए काफी मुश्किल है। शिल्पा शेट्टी ने इस शो में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए थे लेकिन विवादों के बीच फंसी शिल्पा शेट्टी के पास कोई चारा भी नहीं है।

अनुराग बासु का कहना है, 'हम सेट पर शिल्पा को काफी मिस करते हैं। जो लोग भी इस शो का हिस्सा हैं...हम सभी के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। इस लिस्ट में तो पर्दे के पीछे काम करने वाले कोरियोग्राफर्स भी हैं। हम एक परिवार की तरह हैं और जब एक भी शख्स आसपास नहीं होता है तो बहुत मुश्किल होता है। शिल्पा हम सभी के लिए प्यारी है।'

अब तक दिख चुके हैं ये सेलेब्स

शिल्पा शेट्टी की गैर मौदूजगी में अब तक मेकर्स ने कई सेलेब्स को सुपर डांसर 4 पर आने का मौका दिया है। इस लिस्ट में करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे, जेनेलिया डिसूजा, रितेश देशमुख, रणधीर कपूर और मौसमी चटर्जी जैसे सितारे हैं।