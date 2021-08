Hina Khan Support Shilpa Shetty As She Return in Super Dancer 4: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) एक बार फिर टीवी के लोकप्रिय डांसिंग रिएलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 4' (Super Dancer Chapter 4) में बतौर जज वापसी करने जा रही हैं। इस शो में उनकी दोबारा एंट्री होने के बाद से फैंस बेसब्री से शो का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) भी शिल्पा शेट्टी की वापसी के बाद खुशी से झूम उठी हैं। हिना खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शिल्पा शेट्टी की एक फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस का सपोर्ट किया है। Also Read - Super Dancer 4: महीने भर बाद सेट पर पहुंची Shilpa Shetty, पति Raj Kundra की गिरफ्तारी के बाद खुद को कर लिया था घर में कैद

हिना खान ने सुपर डांसर 4 के सेट पर शिल्पा शेट्टी की वापसी के पोस्ट शेयर किया है। एक्ट्रेस ने लिखा, 'आपको आगे बढ़ना चाहिए।' बताते चलें, 19 जुलाई, 2021 शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद शिल्पा और राज के घर पर कई छापे मारे गए। राज अभी भी पुलिस हिरासत में है और जांच जारी है। इस मामले में शिल्पा शेट्टी चुप्पी साधे रही। यही वजह थी कि शिल्पा शेट्टी ने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए काम से ब्रेक लिया।



शिल्पा ने 2016 में 'सुपर डांसर' के पहले सीजन की शुरुआत के बाद से शो को जज किया है। मेकर्स उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे और उनकी जगह कोई और सेलेब नहीं लेना चाहता था। बीते दिनों शो के जज अनुराग बसु ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो सेट पर शिल्पा शेट्टी को काफी मिस कर रहे हैं। हालांकि अनुराग बसु को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिल्पा शो में कब एंट्री करेंगी।

शिल्पा शेट्टी जब शो का हिस्सा नहीं थीं, तब करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor), सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre), जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff), संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani), जेनेलिया डिसूजा (Genelia D'Souza), रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और मौसमी चटर्जी (Moushumi Chatterjee) को शो में बतौर गेस्ट देखा गया था।