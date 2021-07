Super Dancer 4: Pruthviraj की परफॉर्मेंस देख इमोशनल हुईं Karisma Kapoor, मंच पर एक्ट्रेस ने दिया स्पेशल गिफ्ट

Super Dancer 4: Karisma Kapoor Is Impressed After Watch Pruthviraj's Performance: 'सुपर डांसर 4' (Super Dancer ) टीवी के पसंदीदा और मनोरंजक डांस रिएलिटी शोज में से एक है। यह शो हर वीकेंड पर कई कारणों से चर्चा में रहता है। इस शो में करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को बतौर जज रिप्लेस किया है। अपकमिंग एपिसोड में करिश्मा कपूर स्पेशल जज के तौर शो में नजर आएंगी। वहीं दूसरी ओर शो को गीता कपूर और अनुराग बसु भी जज करेंगे। शो के एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स करिश्मा कपूर की फिल्मों के गानों पर परफॉर्म करते नजर आएंगे। ऐसे में शो के पसंदीदा कंटेस्टेंट्स में से एक पृथ्वीराज ने अपनी परफॉर्मेंस से करिश्मा कपूर को इमोशनल कर दिया है। Also Read - Super Dancer 4 Promo: Karisma Kapoor ने इन 2 कंटेस्टेंट्स को दिया स्टैंडिंग ओवेशन, देखें वीडियो

पृथ्वीराज की धमाकेदार परफॉर्मेंस को देखने के बाद एक्ट्रेस ने शानदार तोहफा दिया है। करिश्मा कपूर ने उन्हें एक नहीं बल्कि पांच जोड़ी जूते देकर सरप्राइज कर दिया है। पृथ्वीराज और सुपर गुरु सुभ्रनील 'फूलों सा चेहरा तेरा' गाने पर परफॉर्म करते हुए करिश्मा कपूर की बचपन से लेकर एडल्ट बनने तक जर्नी को दिखेंगे। इस परफॉर्मेंस से प्रभावित होने के बाद करिश्मा कपूर कंटेस्टेंट को अलग-अलग स्टाइल के पांच जोड़ी जूते देंगी।

परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए करिश्मा कपूर कहती हैं, 'मुझे यह पसंद आया दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रही हूं। मैं इस एक्ट को देखने के बाद काफी खुश हूं। सबसे पहले आप दोनों में अमेजिंग एनर्जी है। इस ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत खास है।' एक्ट्रेस ने यह भी खुलासा किया कि उनका पूरा परिवार पृथ्वीराज का फैन है।