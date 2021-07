Super Dancer 4: Karisma Kapoor ने Shilpa Shetty को दिखाया बाहर का रास्ता? यहां जानें सच्चाई

Shilpa Shetty is not leaving Super Dancer Chapter 4: सोनी टीवी का सुपरहिट डांस रिएलिटी शो सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) इन दिनों खबरों में छाया हुआ है। राज कुंद्रा पोर्न मामले के बाद शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) इस शो की अगले एपिसोड की शूटिंग के लिए सेट पर नहीं पहुंची। मेकर्स ने शिल्पा शेट्टी की जगह करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) को शो पर जज के रूप में बुलाया। सुपर डांसर 4 के सेट से सामने आईं करिश्मा कपूर की तस्वीरें इस समय जमकर वायरल हो रही हैं। सुपर डांसर 4 के दर्शकों का मानना है कि मेकर्स शिल्पा शेट्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर करिश्मा को जज की कुर्सी पर बैठाने की सोच रहे हैं। Also Read - इन 9 सेलेब्स को Show Off करना पड़ा भारी, एटीट्यूड नहीं झेल पाए ट्रोलर्स

हालांकि हम आपको जानकारी दे दें कि यह सच नहीं है। सुपर डांसर 4 के मेकर्स शिल्पा शेट्टी को शो से बाहर करने की नहीं सोच रहे हैं। करिश्मा कपूर को सिर्फ कुछ खास एपिसोड के लिए जज के रूप में बुलाया गया है। शिल्पा शेट्टी जल्द ही सुपर डांसर 4 के सेट पर लौटेंगी।

सूत्र ने मीडिया को जानकारी दी है, 'करिश्मा कपूर सुपर डांसर 4 में शिल्पा शेट्टी की जगह नहीं लेंगी। शिल्पा शेट्टी शो में बनी रहेंगी, उनकी जगह कोई नया जज नहीं लेगा। शिल्पा शेट्टी ही शो की जज रहेंगी। करिश्मा कपूर कुछ एपिसोड्स के लिए शो पर नजर आएंगी।'

राज कुंद्रा केस के बाद उड़ रही हैं अफवाहें

राज कुंद्रा केस के बाद उड़ रही हैं अफवाहें

राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पोर्न मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से ही ऐसी खबरें छायी हुई हैं कि शिल्पा शेट्टी सुपर डांसर 4 को बाय कह सकती हैं। राज कुंद्रा केस की वजह से शिल्पा शेट्टी मीडिया का सामना नहीं करना चाहती हैं। अगर सुपर डांसर 4 के सेट पर शिल्पा जाती हैं तो मीडिया से बचना मुश्किल होगा। जिस कारण वो शो को बाय कहने की सोच रही हैं। शिल्पा शेट्टी या शो के मेकर्स ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।