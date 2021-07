Super Dancer 4: कई हफ्ते तक नहीं दिखेंगी Shilpa Shetty, शो में पहुंचेंगी Moushumi Chatterjee और Sonali Bendre

Moushumi Chatterjee and Sonali Bendre will appear on Shilpa Shetty's show Super Dancer 4 as special guests: टीवी के जाने-माने रिएलिटी शो सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) पर इन दिनों हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। शो में कई दिनों से शिल्पा शेट्टी नजर नहीं आ रही हैं और मेकर्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के तमाम सेलेब्ल को मेहमान बनाकर ला रहे हैं। पिछले हफ्ते जज की कुर्सी करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) ने संभाली और इस हफ्ते शो में जेनेलिया डिसूजा (Genelia D'Souza) और रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) नजर आने वाले हैं। सुपर डांसर 4 को लेकर अब खबरें आ रही हैं कि शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) जल्द इस शो में नजर नहीं आने वाली हैं। मेकर्स ने अगले कई हफ्तों के लिए भी मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले हफ्ते में आपको एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी (Moushumi Chatterjee) और सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) इस शो में नजर आएंगी। Also Read - Super Dancer Chapter 4 : Shilpa Shetty की कमी को इस हफ्ते पूरी करेंगे Riteish-Genelia, शो में सजेगी रोमांटिक शाम {BTS Photos}

सामने आ रही जानकारी के मुताबिक मौसमी चटर्जी सुपर डांसर 4 में 7 अगस्त को नजर आएंगी। मेकर्स ने सोनाली बेंद्रे को 8 अगस्त वाले एपिसोड के लिए अप्रोच किया है। मौसमी चटर्जी काफी लम्बे समय बाद किसी टीवी शो में नजर आने वाली हैं। वहीं सोनाली इससे पहले भी इंडियन आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट और हिंदुस्तान के हुनरबाज जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं।

शो से जुड़े सूत्रों ने बताया है, 'शिल्पा शेट्टी अभी भी इस शो का हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द लौट कर आएं। तब गीता कपूर और अनुराग बासु आने वाले मेहमानों के साथ शो को जज करेंगे। शो में काफी टैलेंटेड बच्चे है जोकि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। इस हफ्ते रितेश और जेनेलिया आने वाले हैं। पिछले हफ्ते करिश्मा आईं और लोगों ने उनके एपिसोड को काफी पसंद किया।'

नहीं आ रही है टीआरपी

बीते हफ्ते इस शो की टीआरपी में गिरावट देखने को मिली थी लेकिन इस हफ्ते सामने आई टीआरपी लिस्ट से ये शो गायब ही रहा है। फिलहाल के लिए कमेंटबॉक्स में बताएं कि आप सुपर डांसर 4 में नए मेहमानों को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं?