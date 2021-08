Shilpa Shetty performs Kanjak Pooja on the sets of Super Dancer 4 for contestant Arshiya: शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के लिए पिछला कुछ समय आसान नहीं रहा है। लम्बे इंतजार के बाद शिल्पा शेट्टी ने रिएलिटी शो सुपर डांसर 4 के मंच पर वापसी कर ली है। पोर्न फिल्में बनाने के लिए मुंबई की क्राइम ब्रांच ने शिल्पा के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है और इसी वाकये के बाद से शिल्पा शेट्टी अपने शो सुपर डांसर 4 से गायब ही रहीं। इस हफ्ते शो में शिल्पा शेट्टी की धमाकेदार वापसी दिखाई जाएगी। मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो भी रिलीज करने शुरू कर दिए हैं। इस बीच शिल्पा शेट्टी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो कंजक पूजन करती हुई नजर आ रही हैं। Also Read - Super Dancer 4: सेट पर फूट-फूटकर रोईं Geeta Kapur, Shilpa Shetty भी हुईं इमोशनल

सुपर डांसर 4 में शिल्पा शेट्टी वैष्णो देवी बनकर परफॉर्म करने वाली कंटेस्टेंट्स अर्शिया से काफी इम्प्रेस हुई और सेट पर ही उन्होंने उनकी पूजा भी की। शिल्पा शेट्टी ने सभी को ये भी बताया कि वो लम्बे समय से माता वैष्णो देवी की अराधना करती आई हैं। एक्ट्रेस ने बताया, ‘मैं काफी धार्मिक हूं और देवी भक्त रही हूं। मुझे एक दफा वैष्णो देवी जाने का मौका मिला था और वहां जाने के बाद सब कुछ बदल सा गया। आज की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैंने अर्शिया की कंजक पूजा की।’

शिल्पा शेट्टी की इस वायरल तस्वीर पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं। मुश्किल घड़ी में शिल्पा शेट्टी का साथ देने वालों की लम्बी लिस्ट सी तैयार हो चुकी है। शिल्पा की इस तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा है, 'शिल्पा मैम की वापसी हो रही है...इससे अच्छा क्या हो सकता है।' एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'अब शो देखने में मजा आएगा।'

शिल्पा की गैर-मौजूदगी में आए कई लोग

शिल्पा की गैर-मौजूदगी में आए कई लोग

शिल्पा शेट्टी कई हफ्ते तक इस शो में नजर नहीं आईं। ऐसे में मेकर्स ने करिश्मा कपूर, जैकी श्रॉफ, सोनाली बेंद्रे और जेनेलिया डिसूजा को बतौर मेहमान इस शो पर बुलाया। फिलहाल तो कमेंटबॉक्स में बताएं कि आप सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) में शिल्पा शेट्टी को दोबारा देखने के बाद कितने उत्सुक हैं?