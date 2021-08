Super Dancer 4 में Shilpa Shetty के जाते ही Jackie Shroff ने मारी एंट्री, Salman Khan की ये एक्स गर्लफ्रेंड भी बनी जज

Super Dancer Chapter 4: After Shilpa Shetty, Jackie Shroff and Sangeeta Bijlani will be special guests for next week: सोनी टीवी का डांसिंग रिएलिटी शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ (Super Dancer Chapter 4) कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीते कुछ समय से ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ की जज शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) नहीं नजर आई हैं। खबर है कि राज कुंद्रा कॉन्ट्रोवर्सी के बाद शिल्पा शेट्टी ने शो से दूरी बना ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगले आने वाले हफ्तों में शिल्पा शेट्टी ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ के मंच से गायब रहने वाली हैं। ऐसे में मेकर्स ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ को जज करने के लिए बॉलीवुड सितारों को अप्रोच कर रहे हैं। बीते हफ्ते बॉलीवुड के जाने माने कपल जेनेलिया डिसूजा (Genelia D'Souza) और रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) की शो में धमाकेदार एंट्री हुई थी। Also Read - Super Dancer Chapter 4: शादी स्पेशल एपिसोड में होगी जूता चुराई की रस्म, विदाई देखकर छलकेंगे Genelia के आंसू

उससे पहले करिश्मा कपूर ने शिल्पा शेट्टी की कुर्सी को संभाला है। इसी बीच खबर आ रही है कि आने वाले वीकेंड में भी बॉलीवुड सितारे ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ के मेहमान बनने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो इस हफ्ते बॉलीवुड अदाकारा सोनाली बेंद्रे और मौसमी चटर्जी ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ को जज करेंगी। इसके बाद अगले वीकेंड में जैकी श्रॉफ और संगीता बिजलानी की एंट्री होने वाली है।

कुछ समय पहले ही 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के मेकर्स ने इन दोनों सितारों को अप्रोच किया था। सूत्रों की मानें तो 'सुपर डांसर चैप्टर 4' के मंच पर हर हफ्ते नए सितारे आने वाले हैं। शिल्पा शेट्टी की जगह को भरने के लिए मेकर्स ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये सितारे गीता कपूर और अनुराग कश्यप के साथ शो का हिस्सा बनने वाले हैं।

देखें सोनी टीवी का डांसिंग रिएलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 4' का प्रोमो-

ये पहली बार नहीं है जब जैकी श्रॉफ किसी रिएलिटी शो का हिस्सा बनेने जा रहे हैं। जैकी श्रॉफ ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ के पिछले सीजन्स में नजर आ चुके हैं। कुछ समय पहले ही जैकी श्रॉफ इंडियन आइडल 12 के मंच पर भी पहुंचे थे। ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ में जैकी श्रॉफ के अलावा संगीता बिजलानी भी नजर आने वाली हैं। संगीता बिजलानी एक जानी मानी मॉडल और अदाकारा हैं।संगीता बिजलानी ने फिल्म त्रिदेव में जैकी श्रॉफ के साथ काम किया था।